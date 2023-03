Lanterne per Anouk uccisa a coltellate dal vicino del padrone

Commozione e palloncini per Anouk, la cagnolona uccisa a coltellate, a Busnago, da un vicino di casa del proprietario, Francesco Zubba. Il quartiere si stringe a lui che non si dà pace per quanto successo il 25 febbraio. E tanti hanno voluto manifestargli solidarietà, fra i partecipanti alla lanternata organizzata per non dimenticare, anche chi non conosceva direttamente la famiglia, ma ha letto la storia. Sulla vicenda è in corso un’indagine. Secondo la prima ricostruzione, il 61enne sarebbe tornato a casa a prendere la lama per colpire il simil Amstaff di 5 anni, che agonizzante è riuscita a trascinarsi davanti alla porta di casa, dove è morta. Tra i due padroni c’era ruggine da tempo.

Bar.Cal.