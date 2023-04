L’anno d’oro di Re asparago Record di raccolto e di prenotazioni a tavola

di Barbara Calderola

"Annata eccezionale": l’asparago rosa come il più pregiato dei vini, anche per la star delle tavole brianzole una pagella da esperti. Sono i produttori Giovanni Vitali, presidente della cooperativa Caam che riunisce cinque storici coltivatoli di Mezzago, e Bill Thake, patron con la cognata Marta Crippa di PiantaNatura, altre mani d’oro della terra da queste parti, a decretare il successo della stagione.

"Il raccolto è oltre ogni aspettativa, in pochi giorni siamo arrivati a un quintale", spiega l’imprenditore di origini americane da anni al lavoro nel borgo alle porte di Monza. Per la sagra dedicata al famoso ortaggio è stata una partenza con il botto, nel primo fine settimana "le prenotazioni sono state 800", rivela Lydia Viviani, presidente della Pro loco che organizza l’evento. È stata lei insieme con il sindaco Massimiliano Rivabeni (quest’anno hanno unito le forze) ad accogliere gli ospiti del pranzo inaugurale, una tavolata a ferro di cavallo nella splendida cornice di Palazzo Archinti. Quattro portate tutte a base della prelibatezza di casa, dall’antipasto al dolce passando per due classici, il risotto, e asparagi e uova, ricetta della tradizione apprezzatissima dal parterre di amministratori e amici della kermesse. All’appuntamento anche Federico Romani, neo presidente del Consiglio regionale, che promette "tutela delle eccellenze alimentari con norme dedicate. L’asparago rosa è un testimonial della natura contro il cibo sintetico". Una battaglia che dal governo si sposta sul territorio. Due le immagini della 63esima edizione che resteranno negli annali: il primo cittadino e Viviani che mangiano un asparago crudo a testa aprendo la festa e la fotografia amarcord in bianco e nero del primo coltivatore mezzaghese approdato al Verziere, il mercato ortofrutticolo di Milano, nel Dopoguerra con la leccornia sul banco.

Scatto di Enrico Giudicianni, prima guida della Pro loco e instancabile nume tutelare dell’iniziativa. Che ha tanti protettori, ma i più importanti sono i 90 volontari che ogni anno riescono a mettere a tavola migliaia di golosi che corrono da ogni angolo della Lombardia per godersi qualche ora di relax fra un pranzo o una cena gourmet e tanti momenti culturali e conviviali che arricchiscono il programma.

Oggi è il turno di “Asparagicoltore per un giorno“, percorso sensoriale per toccare con mano come si coltiva e come si raccoglie direttamente sul campo all’Agricola Rino in via Marconi dalle 14 alle 18 (ingresso gratuito, informazioni al numero 347 2232288).