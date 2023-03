L’angolo delle magagne Infiltrazioni, vetri rotti e ascensori guasti: ora Aler corre ai ripari

di Barbara Calderola

Uno sportello per 314 famiglie delle case popolari che diventa punto di riferimento per affrontare problemi e trovare soluzioni su uno dei fronti più caldi da sempre. Il nuovo corso nasce a Vimercate da un accordo fra Comune e Aler della durata di tre anni, rinnovabili di altri due, con l’obiettivo di "affidare la gestione dell’intero patrimonio immobiliare di Palazzo Trotti all’Azienda", spiega l’Amministrazione. Porte aperte agli affittuari una volta al mese con calendario ufficiale al via da domani, anche se il debutto, in sordina, c’è stato mercoledì, a Spazio Città. Fra i compiti di cui si occuperanno i tecnici regionali, il più delicato riguarda senz’altro la manutenzione ordinaria ed è in questo ambito che "il patto è davvero innovativo – spiega Maria Teresa Foà, assessora ai Servizi sociali –. La richiesta di un contatto faccia a faccia per trattare questi problemi è sempre stata in cima alla lista e noi abbiamo invitato Aler a provvedere". Fine dunque delle processioni di ufficio in ufficio alla ricerca di un interlocutore con le foto dei soffitti che ‘piangono’ per colpa delle infiltrazioni o di pareti scrostate da rimbiancare o di vetri rotti. "Sono questi i guai che ogni giorno devono affrontare tante persone – ancora l’assessore –, da qui in poi si potrà discutere di tempi e modi degli interventi di sistemazione". La Giunta ha destinato anche un budget a questa voce: 138mila euro, "salvo che il Comune non autorizzi lo sforamento", mentre per i lavori straordinari provvederà la stessa amministrazione. Non solo.

L’Aler si farà carico anche dei contratti, del recupero della morosità, del passaggio di testimone tra un assegnatario e l’altro e fornirà agli uffici report periodici delle attività portate a termine e in corso, "in modo che tutti sappiano tutto – sottolinea Foà –. Lo sportello ci permetterà un’azione rapida e risposte più veloci ed efficienti. È frutto dell’impegno trasversale fra diversi settori, servizi sociali, ma anche lavori pubblici e Spazio Città". Restano esclusi dal nuovo corso solo i sei appartamenti "in convenzione con Fondazione San Carlo e Caritas dedicati al progetto ‘Ospitalità’. Case assegnate a situazioni d’emergenza sulle quali si costruisce un percorso di rinascita partendo dal primo pilastro: il lavoro".