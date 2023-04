Monza, lancia un sasso, sfiora un uomo al viso e poi gli tira pure un pugno: denunciato

Monza – Stava camminando in via Manzoni quando, qualche sera fa, è stato sfiorato al volto da un sasso. A lanciarlo era stato un trentenne di origini ecuadoriane, residente a Carate Brianza, che voleva colpire la vetrina del supermercato U2. Il ferito si è avvicinato al trentenne per chiedere spiegazioni ma l’uomo, a fronte delle rimostranze della vittima, l’ha colpito al volto con un pugno. Non contento, una volta intervenuta la Volante ha opposto resistenza, fisica e verbale, ai poliziotti. È stato denunciato alla locale Procura della Repubblica e ha ricevuto il foglio di via: dovrà restare lontano da Monza per un anno.

Stesso provvedimento per un italiano 55enne gravato da precedenti di polizia e residente a Brugherio, che non potrà fare rientro in città per i prossimi tre anni poiché bloccato dalla Volante a seguito del furto di una mountain bike che un ragazzo quattordicenne aveva parcheggiato nei pressi di un esercizio commerciale di via Buonarroti angolo via Giotto. Il ragazzo, che al suo ritorno ha trovato sconsolato la sola catena, ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia degli Uffici di via Montevecchia. Grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, sono state immediatamente diramate la descrizione e le ricerche dell’uomo che, già conosciuto per tale tipo di reati, è stato intercettato e bloccato dopo qualche ora all’esterno dell’Esselunga di via Buonarroti. Messo di fronte all’evidenza delle immagini, ha ammesso il furto ma non ha fornito indicazioni utili al ritrovamento della bici ed è stato denunciato a piede libero