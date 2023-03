L’ambizione Unesco Il “patrimonio“ delle ville

Il presidente e i capigruppo sognano una Brianza da Unesco. Progetto fallito in passato, ma che Alessandro Corbetta (Lega) rilancia, corretto. "Dobbiamo presentare la Villa Reale senza Parco, cioè senza autodromo, troppo invasivo. Era stata la sua presenza a fare sfumare la prestigiosa patente". Ma la reggia del Piermarini da sola non basterà. "Penso a un circuito simile a quello delle ville venete, Tittoni a Desio, Palazzo Trotti a Vimercate, per citare dimore nobiliari pubbliche, e a tutti gli altri gioielli di ‘Ville Aperte’. Sono convinto che una selezione dei complessi più importanti potrebbe spuntare la promozione", colmando così una lacuna: in provincia non c’è nessun tesoro Unesco, "serve una grande progetto culturale condiviso". Crede al sistema “Monza e Brianza“ anche Fabrizio Figini (Forza Italia) e chiede a tutti di rimboccarsi le maniche "perché i nostri territori dialoghino sul serio. Solo così potremo ottenere il riconoscimento. Ci sono da risolvere problemi di fondo: per visitare la Villa Reale servono parcheggi. Valutazione da fare a cascata su tutti i beni dell’area". Federico Romani (Fratelli d’Italia) ricorda "di essere già stato promotore dell’opzione Unesco e di essere pronto a spendersi di nuovo per il progetto" e aggiunge una novità: "Il Consiglio regionale sarà itinerante, lo convocherò nei luoghi più evocativi di ogni zona, un’iniziativa che valorizzerà anche i nostri posti simbolo". Ma la bellezza non basta, "serve anche innovazione. La Brianza dovrà essere un esempio di smart land, area sempre più accessibile e sempre più digitalizzata, dove la regola è l’ottimizzazione delle risorse".

Le altre grandi partite per tutti sono occupazione e imprese. "La formazione deve essere al centro" per Figini, mentre Corbetta è convinto che l’autonomia "servirà ad agganciare gli stipendi al costo della vita che da noi è più alto che altrove". Per Romani "bisogna garantire il diritto alla casa, allo studio, e al lavoro, in particolare occorre concentrarsi sulla sicurezza e sulla mobilità". Altro capitolo che vede il centrodestra impegnato "per le metrotramvie Milano-Limbiate da ripristinare e Cologno-Vimercate da realizzare dopo decenni di attesa, insieme alla metropolitana di Monza, che non è strettamente regionale, ma il Pirellone ci ha messo i fondi. La stiamo aspettando". Partite che saranno seguite in Commissione, e anche su queste il presidente è all’opera: "Stiamo cercando il modo di sgravare quelle più oberate, come la Sanità – conclude Romani – e di potenziare quelle che invece hanno funzionato meno". Per tutti la parola d’ordine è "dialogo, a cominciare dai sindaci".

