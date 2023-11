L’ambasciatore ucciso in Congo. Sotto l’Arengario per la verità

Presidio davanti all’Arengario di Monza, questo pomeriggio, dalle 17, per chiedere giustizia per Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Congo, originario di Limbiate, ucciso in un agguato il 21 febbraio 2021. Il prossimo 30 novembre ci sarà la quinta udienza preliminare al Tribunale di Roma, per il processo che vede coinvolti due funzionari del’Onu accusati di non avere garantito adeguata protezione all’ambasciatore. "Luca era un uomo di pace. In questi tempi di guerre in cui aumentano i muri tra i popoli, abbiamo bisogno di persone che come Luca sanno costruire ponti e creare le condizioni per la convivenza pacifica tra i popoli" scrive l’associazione Amici di Luca Attanasio, di cui è presidente Fabio Minazzi. "Esiste un rischio concreto che il Gup accetti la linea della difesa e riconosca l’immunità per i due funzionari del PAM (Programma Alimentare Mondiale), agenzia dell’Onu, che era incaricata quel giorno della sicurezza di Luca, e che per motivi ancora ignoti non hanno organizzato per il nostro ambasciatore l’adeguata protezione in una zona estremamente pericolosa.

L’accusa per i funzionari è di omicidio colposo. Se verrà riconosciuta l’immunità per gli imputati non sapremo mai perché Luca e la sua scorta siano caduti. Un mondo giusto è un mondo in cui nessuno può sottrarsi al giudizio di un tribunale" prosegue la nota dell’associazione che ha organizzato il presidio di questo pomeriggio insieme a Rete Limbiate e Rete Brianza accogliente e solidale, col patrocinio del Comune di Monza. "Una battaglia per tutti noi, perché la giustizia sia uguale per tutti e non vi siano immunità che si trasformano in impunità. Invitiamo tutta la Società Civile a manifestare il proprio sostegno con una partecipazione massiva al presidio". Ga.Bass.