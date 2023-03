L’altra faccia della bancarotta "Nei nostri piani c’era il rilancio"

di Stefania Totaro "La Bames doveva essere come una startup, una specie di incubatrice tecnologica per avviare nuove realtà industriali che dovevano insediarsi nel sito di Vimercate con nuove sinergie". Nessun obiettivo di fallimento e distrazione dei beni secondo i consulenti tecnici degli imputati al processo al Tribunale di Monza di bancarotta fraudolenta per avere affondato la ex Ibm poi Celestica, fiore all’occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. Al dibattimento sono alla sbarra Vittorio Romano Bartolini (i due figli Selene e Massimo sono stati condannati a 4 anni e 8 mesi e a 5mila euro di risarcimento a ciascuno della settantina di lavoratori che si erano costituiti parte civile al processo e ora hanno presentato ricorso in appello, la cui udienza non è stata ancora fissata), tre professionisti membri del collegio sindacale e anche l’israeliano Cats Oozi come ex amministratore di Telit Italia. Sotto accusa un contratto di lease back e un finanziamento con cui Bames ha ottenuto circa 87 milioni di euro. Denaro che, in base alle ricostruzioni della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Monza, è servito per acquistare partecipazioni in altre società e per finanziare...