L’allarme del primario Disagio in aumento e boom di degenze

di Barbara Calderola

"I ricoveri per disturbo del comportamento sono sette volte in più". Marco Sala, primario di Pediatria a Vimercate, e la sua struttura hanno dovuto rimodulare cure e approccio.

Da quando il disagio è in aumento?

"Da un paio d’anni. Sicuramente la pandemia ha inciso. Prima in media per questi casi avevamo 7 degenze l’anno, adesso sono 50. La crescita è impressionante se si considera che in passato non era mai successo".

Quali sono i problemi?

"Autolesionismo e guai con l’alimentazione. Spie del disagio. E anche l’età di esordio fa riflettere".

Sempre più precoce?

"Sì, abbiamo avuto pazienti di 11 anni. Siamo stati costretti a ricorrere al sondino perché non mangiavano più. Vimercate non è una struttura di elezione, accogliamo per accorciare i tempi quando Monza è piena".

Più femmine, o più maschi?

"Sicuramente più ragazzine. L’ultima è andata a casa ieri dopo tre settimane. È stato un momento toccante, la famiglia ci ha ringraziati per la nostra capacità di andare oltre le cure. Cerchiamo di aprire il dialogo".

È questo che manca?

"C’è una competizione sfrenata. Su tutti i fronti, a scuola, nello sport e alla fine il dispendio per reggere la corsa è troppo oneroso e si rompe qualcosa. Non sono un esperto, ma è evidente. Per capirlo basta guardare i quaderni delle nostre malate".

Perché?

"Sembrano miniature, o libri stampati. Non una sbavatura, non una cancellatura. Perfetti, forse come vorrebbero essere loro. Ma nessuno di noi lo è e lo sarà mai".

C’è tanta sofferenza dietro.

"Sì ed è profonda. Vediamo diversi tentativi di suicidio. I ragazzi lo portano a termine, per le ragazze in genere è un atto dimostrativo. Un modo per chiedere aiuto".

Che ruolo gioca l’emulazione?

"Enorme. Ma per gli adolescenti di oggi c’è anche l’isolamento da internet. Navigano ore e ore perdendo di vista la realtà".

I farmaci aiutano?

"Certo, ma conta soprattutto il modo di porsi, i legami. È su questo che puntiamo non solo in queste vicende, ma anche negli altri 750 ricoveri che abbiamo ogni anno. La guarigione comincia dai rapporti. Oggi più che mai".