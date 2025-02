L’Aido tra scuole, piazze e teatro: "Diffondiamo la cultura del dono"

Sarà un altro anno ricco di attività quello che vede impegnati i volontari di Aido Monza-Lissone. L’associazione si occupa di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione degli organi post-mortem – che si può autorizzare aderendo al registro dei donatori tramite l’iscrizione diretta ad Aido (possibile tramite Spid o con un certificato di firma digitale), o all’atto di richiesta della Carta d’identità elettronica (oltre che col tradizionale atto olografo) – attraverso presidi in luoghi pubblici, e di organizzare rassegne culturali. Durante l’assemblea annuale è emerso come il 2024 sia stato davvero prolifico di iniziative, soprattutto nelle scuole, che ora si intendono portare avanti con energia. Un modo per raccogliere il testimone di due figure importantissime per la sezione intercomunale dell’associazione, scomparse l’anno scorso: Ginetta Spreafico Ceriani e Antonio Cavezzan, volontari che hanno contribuito a rendere possibile la crescita costante di iscritti e iniziative, con attività di sensibilizzazione e con l’organizzazione di eventi culturali (fino all’anno scorso, nonostante la malattia, Cavezzan ha organizzato la rassegna teatrale delle scuole medie monzesi al teatro Manzoni). Nel 2024 sono state incontrate, nei Comuni di Monza e Lissone, 9 scuole medie e 11 istituti superiori, per un totale di 1.801 studenti. Due scuole medie di Monza hanno partecipato al Concorso grafico letterario dell’Aido, con i ragazzi vincitori premiati dall’associazione.

La rassegna artistica per le scuole medie al Manzoni (quest’anno dedicata ad Antonio Cavezzan) fa il pienone di spettatori da 14 anni a questa parte: l’anno scorso vi hanno partecipato sette scuole di Monza e Lissone, coinvolgendo più di 250 ragazzi. "Nel corso del 2025 confermiamo tanto il nostro impegno attivo nelle scuole quanto l’organizzazione della rassegna al teatro Manzoni - dichiara Uberto Rosati, presidente di Aido Monza-Lissone –. Inoltre ci impegneremo nell’organizzare incontri pubblici con la cittadinanza, incontri con altre associazioni e nella pubblicizzazione del 5 per 1000 a favore di Aido". Oggi il gruppo intercomunale vanta 5.675 iscritti, di cui 4.291 a Monza e 1.384 a Lissone.

A.S.