Monza, 23 Ottobre 2018 - Ci ricasca l'anziano ladro seriale nei supermercati, sorpreso a rubare generi alimentari pregiati per 750 euro e 2 chili di Nutella, nonostante sia diabetico. Gli agenti del Commissariato di polizia di Stato di Monza hanno denunciato per furto B.R.G., 75enne residente a Cassago in provincia di Lecco. Il vecchietto è stato sorpreso a rubare all'Esselunga di Monza pezzi di parmigiano stagionato 30 mesi del peso complessivo di 20 chilogrammi, 2 chili di bresaola, carni pregiate e anche 2 chili di Nutella, anche se l'anziano ha riferito ai poliziotti di essere diabetico. Dopo aver tentato invano di oltrepassare alcune casse chiuse, ignaro di aver destato l’attenzione della vigilanza, è riuscito ad attraversare una terza cassa chiusa, dirigendosi verso l’uscita. Ma è stato bloccato dai vigilanti, che hanno allertato la polizia. E' poi emerso che l'anziano era già stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di residenza inflitto a seguito di analoghi furti seriali in supermercati. Nei suoi confronti ora è stato avviato un procedimento amministrativo per l'applicazione del foglio di via obbligatorio.

