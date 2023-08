Monza, quartiere Cederna nel mirino dei ladri: gatto lanciato dal balcone perché disturba il colpo

Monza – Al quartiere Cederna, negli ultimi giorni, hanno visitato un appartamento 4 volte, in via Vasari. E avrebbero lanciato dal balcone un gatto che li disturbava. La segnalazione arriva via Facebook, ma è innegabile che il problema dei furti in appartamento torna puntuale tutte le estati.

Anche per questo ripetiamo i consigli che arrivano dalle forze dell’ordine per chi va in ferie. Evitare che si accumuli troppa posta nella cassetta delle lettere, potrebbe essere il segno di una prolungata assenza dei proprietari di casa. E poi "in caso di iscrizione a un social network, non divulgare sul tuo profilo il luogo in cui andrai in vacanza ed il tempo in cui resterai lontano da casa".

I siti internet di Prefettura, ma anche carabinieri o polizia, sono ricchi di consigli. Quando ci si appresta a partire per le vacanze, mai far sapere a estranei i propri programmi, "perché queste informazioni possono arrivare indirettamente a persone poco raccomandabili". "Installa se possibile un dispositivo automatico che, a intervalli di tempo, accenda le luci, la radio, la televisione".

Come si diceva, chiedi a un vicino di casa di ritirare la posta per te, in modo da evitare l’accumulo della corrispondenza che esca dalle cassette. "Non divulgare la data del tuo rientro e, anche nella segreteria telefonica, non fornire informazioni specifiche sulla tua assenza". La Prefettura ricorda anche alcuni semplici accorgimenti, come quello quando si esce di casa di assicurarsi sempre che la porta dell’appartamento e il portone del palazzo siano ben chiusi.

"Aumenta le cosiddette difese passive, vale a dire installando porte blindate con spioncini e serrature di sicurezza e impianti di allarme collegati se possibile con la centrale operativa del 112". "Chiedi agli addetti alle pulizie condominiali di sistemare il tappetino davanti alla porta di casa nella stessa posizione in cui l’hanno trovato e che non venga mai lasciato sollevato in alto o appoggiato vicino all’ingresso, perché potrebbe indicare che in quella casa non c’è nessuno".

E, qualora tornando si notino segni di scasso o la porta aperta, avvertire subito le Forze dell’ordine: "dentro l’appartamento potrebbe trovarsi infatti sia il ladro esperto, che non perde la testa, sia quello alle prime armi o tossicodipendente che, vistosi scoperto, potrebbe reagire con violenza".