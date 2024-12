Ladri di addobbi. Hanno rubato pure lo gnomo

"Restituiteci lo gnomo rubato". Appello dell’Amministrazione di Lesmo ai ladri che hanno razziato il pupazzo realizzato dal gruppo Tammplegnagd insieme a Cronoteca. Il furto ha sollevato un’ondata di indignazione per il significato del gesto, uno sfregio alle feste e alla felicità che gli ornamenti preparati dai volontari vogliono regalare a tutti in questo periodo dell’anno. "Chiunque abbia compiuto questo atto deprecabile dovrebbe provare vergogna – dice il Comune in una nota sui social –, l’unica cosa che dovrebbe fare è rimettere lo gnomo al posto, dove deve essere, perché tutti possano continuare a godere di quella magia che è stata pensata per arricchire il nostro Natale". Gli gnomi che costellano il borgo "sono diventati simboli di bellezza, generosità e spirito comunitario".

Bar.Cal.