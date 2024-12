Ladri all’Enpa. Rubati trattore e spazzaneve

Brutta sorpresa per il canile di Monza a cui sono stati rubati due mezzi agricoli. Al mattino i volontari hanno trovato spalancato il cancello est, quello più vicino ai campi e alla via San Damiano. Della catena e del lucchetto nessuna traccia se non alcuni pezzi a terra tranciati di netto. E all’interno, sul prato antistante il gattile, tracce fangose di pneumatici e due assi di legno abbandonate. La prima preoccupazione è stata quella di controllare che tutti gli animali stessero bene. "Poi abbiamo controllato - spiega il presidente Enpa Giorgio Riva - se mancava qualche cosa. Non c’è voluto molto per scoprire che erano spariti un trattorino tagliaerba marca John Deere e una macchina spalaneve a motore". Le tre telecamere di sicurezza risultavano addirittura smontate e abbandonate sul posto.

"Dall’esame dei filmati alle 20.30 si sono visti entrare nel canile due individui mascherati, armati di bastoni che neutralizzano le telecamere prima di caricare i mezzi agricoli su un furgone". Immediatamente è stata presentata denuncia alla stazione carabinieri di Brugherio, alla quale sono state consegnate anche le immagini registrate. "Due mezzi indispensabili. Tanta la rabbia e l’amarezza per questo gesto vile che va a colpire un’associazione basata principalmente sul volontariato. Oltre al danno economico, siamo amareggiati per il fatto che i mezzi agricoli ci erano stati donati anni fa da monzesi amici dell’Enpa. Il trattorino era indispensabile per tenere rasate e in ordine le aree verdi del canile; lo spazzaneve era sempre pronto in caso di nevicate per rendere agibili il parcheggio e alcuni percorsi interni. Speriamo in un ritrovamento: in caso contrario dovremo utilizzare risorse finanziarie per un nuovo acquisto".

Dario Crippa