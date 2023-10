Già ladra all’età di 9 anni: prima sentenza e carcere arrivano quando è 24enne

Monza – La sua carriera criminale come topo di appartamento era iniziata all’età di 9 anni quando, nel giugno del 2008, è stata denunciata la prima volta per un furto in abitazione dopo essere stata sorpresa a Padova insieme ad altri minorenni. Ora, dopo la prima condanna arrivata a distanza di 15 anni, una 24enne di etnia rom residente in Brianza è finita dietro le sbarre.

Gli agenti della squadra mobile di Monza l’hanno rintracciata e arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare 3 anni di reclusione per furto in appartamento e rivelazione del contenuto di documenti segreti, ovvero i codici di carte di credito provento di furto poi utilizzati per acquisti e prelievi di contante. Fatti commessi nel 2018 in provincia di Brescia quando la ragazza aveva 19 anni. La donna risulta specializzata in furti in appartamento, commessi in varie città del Nord Italia, anche con la particolarità di raggirare le vittime per riuscire a farsi aprire ed entrare nei condomìni.

Una “pericolosa propensione criminale“, nonostante la giovane età, a cui si aggiunge quella di fornire sempre diverse generalità anagrafiche ad ogni controllo. Dopo la prima denuncia a soli 9 anni sono infatti continuate le segnalazioni negli anni successivi sempre per reati contro il patrimonio in varie città della Lombardia, del Veneto, della Liguria e della Toscana. Nella stagione estiva, abbandonati i capoluoghi, la donna si trasferiva per commettere i furti anche nelle località turistiche toscane come Forte dei Marmi, Viareggio, Lido di Camaiore. Ora è scattato l’arresto e l’accompagnamento nel carcere di San Vittore.