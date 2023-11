L’adozione di Natale. Campagna dell’Enpa. Solidarietà a distanza per gli ospiti del rifugio

A Natale a Monza sotto l’albero si possono trovare (virtualmente) non solo cani e gatti, ma anche galline, tartarughe, criceti, pony e capre. Perché se si amano (veramente) gli animali, ma non si è in grado adottarli garantendo loro il benessere necessario, allora meglio farlo a… distanza. Questa l’idea del regalo di Natale 2023 che Enpa Monza presenta ai brianzoli. Un’adozione a distanza per sostenere le cure di quegli animali accolti nel rifugio di via San Damiano e che difficilmente riuscirebbero a trovare un’adozione.

Per cani e gatti magari a causa della loro età avanzata, oppure per eventuali malattie o caratteri non sempre gestibili. Ma nel canile di Monza hanno trovato casa – e hanno bisogno costante di assistenza – anche molti altri ospiti a quattro zampe sottratti a maltrattamenti e abbandoni. Così che, anche senza avere lo spazio, questo Natale sarà possibile diventare “genitore a distanza“ ¹¹di una capra, di un pony o anche di un coniglio. Da oggi, sabato 25 novembre, aprirà il mese del mercatino di Natale dell’Enpa. Fino alla vigilia di Natale nei fine settimana e nei giorni festivi i volontari dell’Enpa saranno presenti col loro banchetto in via Italia, e negli altri giorni sotto i portici dell’Arengario. E proprio in questa occasione – oltre a scegliere tra i tanti doni culinari e dell’artigianato ispirati al mondo degli animali – sarà possibile regalare o regalarsi un’adozione. Il contributo è di 15 euro al mese per ogni animale adottato e per garantire una continuità al progetto i volontari consigliano di optare per una durata minima di 3 o di 6 mesi. Un progetto che, qualche volta, si è poi trasformato in un’adozione vera e propria visto che l’adottante – che ha possibilità di andare periodicamente a trovare il “suo” amico a quattro zampe – si innamori al punto da decidere di organizzarsi per aprire le porte della casa e del cuore all’animale che ha aiutato. Naturalmente i banchetti di Natale sono per l’Enpa una importante occasione per promuovere le attività e raccogliere i fondi. Al banchetto è possibile trovare il calendario 2024 dell’Enpa di Monza, il miele prodotto dalle api del rifugio, pandori e panettoni (anche in versione vegan), dolcetti, piccole confezioni regalo.