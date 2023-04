L’addio del sindaco dopo due mandati

Sembra abbandonare la scena politica locale brugherese, il sindaco uscente Marco Troiano che non si sbilancia sul futuro, dopo due mandati. Non partecipa alla kermesse elettorale a supporto di qualcuno dei papabili. Però, al momento lo troviamo al tavolo con Provincia e sindacati confederati, tra i firmatari del Protocollo provinciale della legalità, come coordinatore provinciale dell’ associazione “Avviso pubblico“ che si batte per la trasparenza negli enti locali. Promuove percorsi formativi, eventi e seminari rivolti principalmente agli amministratori e ai dipendenti pubblici, per formare funzionari comunali competenti, per prevenire l’infiltrazione di mafie, corruzione, evasione fiscale ed economia sommersa negli enti locali. "La nostra è una rete di enti locali che promuovono la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile – dice Troiano – Con la firma del protocollo, vogliamo mettere a disposizione anche le competenze del nostro dipartimento nazionale di formazione, in particolare sui temi del caporalato e degli appalti".