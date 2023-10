L’addio a Giada: "Sarai sempre il nostro angelo"

Il via vai mesto di familiari, amici, compagni con lo strazio nel cuore. La cappelletta dell’oratorio è diventata la camera ardente di Giada Pollara, la 14enne di Busnago morta dopo un arresto cardiaco durante l’ora di ginnastica a scuola. Oggi, alle 15, in San Giovanni, l’ultimo saluto alla ragazza. La tragedia ha lasciato tutti senza fiato anche a Inzago, dove lei frequentava il “Bellisario”. Per mamma Diana e papà Alessandro un dolore senza fine. Il malore, mercoledì della scorsa settimana. L’adolescente si è accasciata a terra sotto gli occhi impietriti dei compagni e dell’insegnante. Le manovre di soccorso sono state immediate, la polizia locale che ha ricostruito l’episodio ha constatato la rapidità dell’intervento, al quale è seguito quello dei medici del 118.

Il defibrillatore e l’adrenalina avevano fatto ripartire il cuore della ragazza e permesso il trasporto in elisoccorso al papa Giovanni di Bergamo finito con un ricovero in Rianimazione in condizioni critiche. Dopo 5 giorni di coma è stata dichiarata la morte cerebrale e, infine, lunedì pomeriggio alle 15.15, anche quella clinica. La giovane che si era trasferita da poco in Brianza frequentava il gruppo adolescenti della parrocchia e tutti si erano affezionati a lei. "È il nostro angelo", dice il decano don Eugenio Boriotti che insieme al resto della comunità si è stretto subito a genitori e parenti. "Solo qualche giorno prima dell’episodio Giada era a catechismo". Poi, l’imponderabile sul quale si rincorre una domanda senza risposta: perché? Al Bellisario pensano già di intitolare alla studentessa un’iniziativa speciale che la leghi per sempre all’istituto, dove il suo sorriso "manca ogni istante". Quel banco vuoto è una ferita aperta.

Barbara Calderola