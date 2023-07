L’acquedotto tappa i buchi Un chilometro di tubi nuovi per dire stop agli sprechi

di Fabio Luongo

Stop alle perdite nella rete idrica della città, che oggi si portano via decine di metri cubi d’acqua. A metterci un tappo ci penserà il maxi-intervento da oltre 600mila euro messo in cantiere da BrianzAcque e che sta prendendo il via in questi giorni.

I lavori interesseranno le tubature che scorrono sotto una decina di strade sovicesi, con l’obiettivo di contenere al massimo le dispersioni e aumentare l’affidabilità della rete. Le opere avverranno con scavi a cielo aperto e dureranno 7 mesi. Prevedono la sostituzione di un intero tratto di acquedotto, i cui tubi sono vecchi e ammalorati: i lavori avverranno nella zona di Cascina Greppi coinvolgendo 8 strade, in particolare via dei Greppi, via Teodoro da Sovico, via Petrarca, via Leopardi, vicolo primo Cascina Greppi, vicolo secondo Cascina Greppi, via delle Pedresse e Strada comunale delle Prigioni. Sarà cambiato e riqualificato 1 chilometro e 200 metri di tubazioni, oggi non più in grado di offrire un servizio efficiente. Riducendo le perdite i sovicesi potranno contare su una maggior disponibilità di acqua anche in periodi di siccità. Nelle prossime settimane si procederà a rimuovere le condotte esistenti, per lo più fatte in acciaio o in ghisa: al loro posto saranno posate nuove tubature in polietilene ad alta resistenza, più solide. Una volta terminati i cantieri BrianzAcque provvederà a riallacciare le utenze. Tutta l’operazione verrà a costare 628.920 euro. Il Pnrr ha cofinanziato con 50 milioni di euro il maxi-piano per ammodernare rete e acquedotti della Brianza. "La sostituzione delle reti obsolete e la digitalizzazione del sistema – spiega il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci – serviranno non solo ad abbattere sprechi e disagi, ma anche ad assicurare un’erogazione di acqua più efficiente e capillare". "L’intervento – sottolineano la sindaca Barbara Magni e l’assessore all’ambiente Diego Terruzzi – è il completamento di una serie di opere importanti sull’intera rete idrica, dell’acqua potabile e delle fognature. A Sovico partirà pure un altro cantiere per la sostituzione di tratte di acquedotto: questo mese BrianzAcque metterà mano ad altre 4 strade sotto cui scorrono i tubi, ossia via Flavio Gioia, via Leonardo da Vinci, via De Gasperi e via don Sturzo. Ma gli interventi proseguiranno anche l’anno prossimo e nel 2025 con lavori simili in viale Monza, via Lombardia, via don Guanella, via del Partigiano, via Muratori, via don Cazzaniga e via Grandi, via Manzoni, via Galvani, via Fratelli Cervi e via Volta. E ancora, via Puecher, vicolo Volta, via Matteotti, via Streccione Sant’Ambrogio, via Torricelli, vicolo del Partigiano e via Turati, coinvolgendo gran parte del paese.