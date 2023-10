L’accordo di Lesmo. Gallerie più lunghe e barriere del futuro

Il tracciato non cambia, ma Lesmo incassa più di 10 milioni di euro in opere fra barriere più alte e compensazioni per digerire l’arrivo di Pedemontana nel borgo.

Restano le otto corsie, quattro per senso di marcia che da anni tolgono il sonno a centinaia di famiglie.

Il patto arriva dopo il ricorso che la giunta guidata da Francesco Montorio presentò al Tar, perdendo, sulla proroga della pubblica utilità degli espropri. Una scelta "con la quale non ci illudevamo certo di cancellare l’autostrada – spiega il primo cittadino – ma che aveva lo scopo di migliorarne l’impatto attraverso un confronto con la società". Nonostante la via giudiziaria imboccata dal Comune, il canale fra le parti non si è mai chiuso e la diplomazia alla fine ha fruttato gallerie più lunghe per diluire il traffico, una barriera di ultima generazione davanti al cimitero e alla Lega del Filo d’Oro che sostituirà quelle in vetro previste in origine.

E poi, sistemazione di strade e tre nuove ciclopedonali per addolcire la pillola.

Verrà realizzata in anticipo la Greenway tra Biassono e Lesmo, insieme al completamento della pista di via Ratti, a un’altra in via 25 Aprile e all’ultimo collegamento sempre pedalando tra Peregallo e Biassono per raggiungere in sicurezza la stazione ferroviaria, oltre all’asfaltatura dei tratti sterrati.

Un pacchetto articolato studiato nel dettaglio che ha trovato nella società un interlocutore attento.

"Abbiamo avuto sempre e solo a cuore gli interessi della comunità – sottolinea Montorio – e abbiamo agito per tutelarli. Il confronto portato avanti nel più stretto riserbo ha trovato un punto di equilibrio tra quanto deve essere realizzato da Pedemontana nell’interesse generale e quello dei lesmesi".

Due parole anche sulla “controparte“. " Con la dirigenza dell’opera – continua il sindaco – c’è stato un rapporto concreto, leale, all’insegna del rispetto e della comprensione reciproca. Un lavoro lungo e complesso, ma abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia".

La novità più vistosa riguarda l’eliminazione del sottopasso di viale Brianza.

Ci sarà un prolungamento della galleria Lesmo 1 che passerà da 184 a 284 metri, mentre ci sono novità anche per la Lesmo 2 con altri 160 metri di copertura fonica.

Si tratta di una serie di modifiche necessarie per non incidere in modo pesante sugli edifici di Via Ungaretti e sulle abitazioni costruite di recente in via Vincenzo Monti.