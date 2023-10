La voce della speranza: "Diamo un futuro a Leo"

"Mio figlio Leonardo ha 25 anni. È affetto da una sindrome genetica sconosciuta. Non può parlare e fino a 5 anni non è riuscito a comunicare con nessuno. Batteva solo sulle superfici per cercare di esprimere ciò che aveva dentro. Quando un medico mi ha parlato del Centro Benedetta D’Intino di Milano, che offre cure gratuite ai bambini con disabilità comunicativa aiutandoli a ‘parlare’ grazie all’approccio della Comunicazione aumentativa alternativa, ho deciso di provare a portare Leo che ora, con la sua tabella di comunicazione fatta di simboli e immagini aumentative, riesce a comunicare non solo con me, ma con chiunque incontri". La mamma di Leonardo, Giulia, che vive con il figlio a Seregno, non si è mai arresa alla malattia e 20 anni fa ha affrontato il percorso che ha portato Leo alla rinascita. Ora Giulia, con la sua testimonianza, sarà tra le protagoniste dell’evento con la battitura finale, domani al Meet di Milano per la serata “Incontri che ti cambiano la vita“, di un’asta online di opere d’arte, fotografie d’autore e oggetti di design per sostenere le attività del Centro D’Intino. Il Centro nasce nel 1994 dal sogno di Cristina Mondadori in memoria della nipotina Benedetta, scomparsa prematuramente.

Grazie a un’équipe multidisciplinare formata da 20 professionisti, assiste ogni anno più di 300 bambini e ragazzi con grave disabilità comunicativa e con disagio psicologico insieme alle loro famiglie e opera attraverso due settori di intervento clinico: la Comunicazione aumentativa alternativa - che si occupa di bambini con bisogni comunicativi complessi e che prevede anche un programma di comunicazione specifico per l’autismo - e la Psicoterapia. Per partecipare all’asta basta collegarsi al sito www.charitystars.comtagincontri-che-cambiano-la-vita-it, iscriversi e fare la propria puntata. Ce n’è per tutti i gusti: dalle lampade e suppellettili di design firmate Oluce, Foscarini e Alessi, alle poltrone Seletti, alle gemme dell’atelier Scavia. In asta anche opere d’arte da collezione, come Solennità di tutti i Santi di Emilio Isgrò, genio delle “cancellature“, l’iconico ritratto di Alda Merini firmato dall’artista e suo intimo amico Giuliano Grittini. E ancora tanti scatti d’autore, come le fotografie milanesi di Giovanni Gastel.