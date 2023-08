La trasferta del bandito Evade e rapina una farmacia Preso dopo la fuga in treno

di Alessandro Crisafulli

L’evasione dai domiciliari, coltello in tasca. La rapina, con auto rubata. Poi la fuga, in treno. Col bottino di 700 euro. Ma, anche, con i carabinieri sotto casa, con le manette pronte. Protagonista della vicenda un 65 enne italiano pregiudicato, residente a Caronno Pertusella, nel Varesotto. Che ha scelto una farmacia di Cogliate per il suo colpo in trasferta. Intorno alle 11 il malvivente si presenta all’interno dell’esercizio commerciale. Senza perdere tempo, approfittando anche del fatto che non ci sono clienti in giro, si dirige verso il bancone e minaccia la farmacista, puntandole la lama addosso. La donna, paralizzata dalla paura, gli lascia campo libero, anche per evitare guaipeggiori. Così, arraffa tutte le banconote dalla cassa e poi si dilegua, certo di poter far perdere le proprie tracce. La vittima chiama immediatamente il 112 e le pattuglie della Compagnia di Desio si fiondano sul posto. Si assicurano che la donna stia bene, poi avviano accertamenti e ricerche.

In base alla prima descrizione - coltello di colore giallo e un cappellino da baseball - si mettono sulle tracce del rapinatore. Analizzano le telecamere di sorveglianza, sia private che pubbliche, dentro e fuori dalla farmacia. E individuano nella zona al confine tra le province di Monza e Varese quella dove concentrarsi. Dopo circa mezz’ora, il dispositivo di 10 militari rintraccia l’uomo vicino alla stazione ferroviaria di Saronno. Quindi, si portano presso la sua abitazione di Caronno, dove lo aspettano. Detto, fatto. Lo bloccano – sorprendendolo proprio mentre si sente ormai al sicuro – e gli trovano addosso sia il coltello che i contanti. Gli investigatori, ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti, hanno poi scoperto che durante i suoi spostamenti si era mosso a bordo di una Fiat 500 rubata, utilizzata anche per la rapina e successivamente lasciata nel parcheggio della stazione di Saronno, per poi proseguire la fuga in treno fino a casa nel tentativo, vano, di passare inosservato e farla franca. Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio prima e successivamente da quella di Monza, i carabinieri hanno arrestato il 65enne con l’accusa di rapina e ricettazione.