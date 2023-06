La transizione Pronte una coop e tre aziende

Tra i progetti per l’ambiente proposti a Brianza ReStart non potevano mancare le comunità energetiche rinnovabili.

La Provincia insieme a “ènostra coop“ e a tre aziende brianzole ha presentato i primi esiti delle valutazioni condotte su concrete realtà brianzole per la configurazione di nuovi modelli di produzione, condivisione e consumo. "Nella mission di Restart 2020 – ricorda il vicepresidente della Provincia Riccardo Borgonovo – si parlava di contenimento energetico che poi con la pandemia e con la guerra è evoluto nel nuovo obiettivo: le comunità energetiche rinnovabili, per l’autoconsumo e l’autonomia energetica. Nel 2021 abbiamo presentato al tessuto produttivo industriale, ma anche commerciale e residenziale, un questionario per aderire a un progetto pilota sulle modalità di autoconsumo e cessione di energia autoprodotta con l’impianto fotovoltaico". Ha seguito il progetto Francesca Davino, dirigente del settore Territorio e Ambiente della Provincia: "Hanno aderito 35 portatori di interesse iniziali e poi 20 hanno completato l’indagine. Tra questi, abbiamo scelto 4 imprese capofila che insieme ai loro partner porteranno avanti il progetto, per dare informazioni utili a tutti e replicabili. Prima, però aspettiamo il decreto attuativo, al vaglio della Commissione europea. Organizzeremo un evento per presentare i partner e i dati raccolti".

Sono quattro le aziende capofila dei progetti.

Il Consorzio Ala 2010 doveva valutare l’uso migliore degli impianti fotovoltaici, condividendo energia e superfici tra più imprese del consorzio. La Verzolla srl di Monza ha un impianto fotovoltaico per autoconsumo e condivisione dell’energia.

Ha investito 230mila euro per l’impianto, per produrre 214 megawattora di energia; ne usa 104 e il resto valuterà se venderli a un gestore servizi energetici, venderli a tariffa incentivante, oppure metterli a disposizione di una comunità energie rinnovabili per scaldare un complesso residenziale. Farid Industrie spa è un’impresa con eccedenza di energia nei fine settimana e nei periodi di chiusura. Nello studio doveva valutare il punto di equilibrio economico tra la realizzazione dell’impianto per il solo autoconsumo, oppure la creazione di un impianto per la condivisione dell’energia eccedente. Facendo i conti i tecnici hanno scoperto che l’investimento per il puro autoconsumo, nel suo caso, è la soluzione migliore. Fra i progetti pilota quello dell Carpenteria Luzzani srls, impresa multisito. Doveva valutare il confronto tra una comunità e l’autoconsumo nelle diverse sedi. C.B.