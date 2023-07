La telenovela del comando dei vigili L’amianto allunga ancora il cantiere

di Gualfrido Galimberti

Subisce un nuovo slittamento il cantiere per la riqualificazione della ex caserma della Polstrada in via Messina, destinato a diventare sede del comando della polizia locale. Se tutto va bene, salvo nuove proroghe, la conclusione dei lavori (nella foto) è prevista per la fine di settembre. Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di accogliere la richiesta di slittamento dei termini richiesto dall’impresa Pmm Srl di Librizzi (Messina), che si è aggiudicata l’appalto per un importo complessivo di 1,16 milioni di euro. Non la prima proroga, a dire il vero, visto che già nei mesi scorsi era stato chiesto ai tecnici del municipio di poter spostare il termine di fine lavori un po’ più in là nel tempo. La previsione, quando era stata consegnata l’area per dare il via ai lavori, era di ben altro tipo. Si pensava che entro l’inizio di maggio tutto potesse essere concluso.

In realtà la stessa impresa si è trovata di fronte alla necessità di eseguire lavori imprevisti: rimozione delle cisterne di combustibili per il riscaldamento (dismesse e trovate durante l’esecuzione dei lavori), rimozione e bonifica di elementi in amianto rinvenuti nel sottotetto non agibile, difficoltà nel reperimento dei materiali certificati. Di fatto, accogliendo la richiesta avanzata dalla Pmm Srl nel mese di aprile, il Comune aveva deciso di fissare il 15 luglio come data di fine lavori. A tutt’oggi, però, la situazione è irrisolta per cause che non dipendono dall’impresa che, ancora una volta, ha ottenuto un rinvio di altri 75 giorni fino al 28 settembre. Al termine dei lavori la polizia locale potrà finalmente lasciare l’attuale sede di via Umberto I per spostarsi in via Messina, dove avrà a disposizione spazi raddoppiati rispetto a quelli attuali.

I locali del seminterrato serviranno per valorizzare alcune funzioni oggi un po’ sacrificate nella attuale sede di via Umberto I: l’armeria, il locale spogliatoio con gli armadietti per le armi, lo spazio per il fotosegnalamento e le celle per la detenzione temporanea di persone in momentaneo stato di fermo. Prevista anche una nuova e più funzionale sala di controllo, con un moderno ledwall connesso alle telecamere di sicurezza cittadina e relativa area server per archiviazione e gestione, in modo da permettere alla polizia locale l’installazione e la gestione in autonomia di questi sistemi.