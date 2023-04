La svolta: tolleranza zero Formazione e autodifesa mentre arrivano i rinforzi

Secondo l’Oms, fra l’8 e il 38 per cento degli operatori sanitari ha subito una forma di violenza fisica nel corso della sua carriera e ancora di più sono infermieri e medici aggrediti verbalmente. Secondo l’Inail sono ben 4.800 i casi accertati in Italia nel triennio 2019-2021: il 71 per cento delle vittime è donna. Eppure, sottolinea Giulio Fossati, presidente del Comitato consultivo provinciale dell’Inail di Monza "molto spesso questi episodi non vengono registrati".

Sulle cause del fenomeno, ma soprattutto su come correre ai ripari, si sono confrontati ieri psicologi, medici, forze dell’ordine, sindacalisti e politici nella mattinata di studio ospitata nella sede della Provincia.

L’allarme è comune: "Il fenomeno è in crescita e i primi mesi del ’23 non promettono bene", dice il viceprefetto Beaumont Bortone, mentre il presidente della Provincia Luca Santambrogio sottolinea una difficoltà generale a relazionarsi, dai camici ai sindaci. Un problema generalizzato quindi, perché "l’uomo post pandemia è più fobico e aggressivo", spiega la professoressa Renata Borgato, del dipartimento di psicologia del lavoro e delle organizzazioni dell’Università Milano Bicocca. Se da un lato si è spostata la soglia dell’accettabilità di certi comportamenti, dall’altro ci sono i problemi strutturali della sanità, l’impoverimento del medicina territoriale, gli organici ridotti all’osso, le aspettative disattese dei cittadini utenti e pazienti. Che quindi talvolta reagiscono in modo scomposto. "Se non verrò ascoltato mi farò giustizia da solo: è il contenuto di una mail arrivata al nostro servizio per la gestione di un infortunio. Questa mail ora è al vaglio del magistrato", spiega Paola Grignaschi, dirigente medico del servizio di prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Ats Brianza, riassumendo il clima di intimidazione e aggressività che si respira a tutti i livelli e sottolineando, come tutti i presenti, la necessità di tornare alla tolleranza zero.

Allora come reagire? L’ordine dei medici ha istituito un corso accessibile per tutto il 2023, gli addetti ai lavori propongono lezioni per gli operatori che vanno dalla formazione psicologica all’autodifesa. Un’altra proposta riguarda la possibilità di introdurre nei Pronto soccorso il mediatore per raffreddare i conflitti. Sullo sfondo, tante emergenze strutturali da affrontare, come riassume Roberto Frigerio in rappresentanza delle organizzazioni sindacali: "Mancano risorse, non c’è ricambio generazionale, manca una stabilizzazione dei contratti. Bisogna rendere più appetibile un settore che prima era ambito da tutti".

Nel dettaglio, nelle singole realtà, di passi se ne stanno facendo. Uno dopo l’altro. "Per esempio la videosorveglianza, i presidi nelle ore serali potenziando con la guardia giurata il servizio 24 ore su 24 all’ingresso di fronte al triage", riassume il direttore generale dell’Irccs San Gerardo, Silvano Casazza. E, per rendere meno pesanti le lunghe attese al Pronto soccorso, sono arrivati i distributori di bevande, le prese dei cellulari, gli schermi con i tempi di attesa area per area. E infine "la formazione degli operatori coinvolgendo la nostra psicologia clinica con corsi per detendere il conflitto". Allo studio anche l’ipotesi di un operatore di supporto legale al personale vittima di aggressioni. Per non lasciarli soli. Resta il problema della pressione sul servizio, soprattutto a Monza, con 93mila accessi nel solo 2022 e già 32mila in questi primi mesi del 2023. Qui, accanto ai casi gravi, cerca risposta chi non ha trovato soluzioni nella girandola di esami, prenotazioni, liste d’attesa. "Bisogna trovare modalità per cui al Pronto soccorso arrivino solo gli acuti – continua Casazza –. In Brianza e a Milano si è già sperimentato un sistema per selezionare gli ingressi. Dopo Milano penso che il progetto verrà attuato anche a Monza".

Monica Guzzi