La strada non è un social "Ragazzi, usate la testa E al volante niente like"

di Cristina Bertolini

"Ragazzi, attenti alle distrazioni alla guida. Niente like sui social, niente WhatsApp mentre siete al volante. Statisticamente la distrazione sulle strade miete tante vittime quante alcool e droga". Davide Valsecchi sa bene che al volante devi essere concentrato. Ex pilota di Formula 1 e ora commentatore del Mondiale, parla a 300 ragazzi delle scuole superiori di Monza. È lui a chiudere il progetto “Responsabilmente Giovani“. È lui che, all’autodromo di Monza, ha dato lezioni di guida sicura agli studenti. Tutti predisposti alla guida, rapidi nell’imparare anche l’utilizzo del cambio automatico, nessun problema con le rotonde, ben organizzati nel definire il guidatore sobrio quando escono e responsabili nell’uso della cintura. "Ma attenzione – la ramanzina di Valsecchi –, vi distraete troppo facilmente. Avete molte più distrazioni rispetto ai miei genitori e ai tempi in cui persino le radio in auto erano una rarità. Oggi avete la musica, la radio, il navigatore, WhatsApp. Tutto ciò porta a molta più disattenzione che vi inchioda".

Oggi la strada è una giungla: auto, pedoni, biciclette, moto e monopattini. L’incidente è dietro l’angolo. Capita a tutti. Persino a Valsecchi: "Non ho tenuto la distanza di sicurezza da un’auto guidata da un principiante che ha messo la retro per sbaglio. Pur avendo esperienza, non sono stato abbastanza attento da prevedere l’errore di un altro. Quindi divertitevi, ma con la testa sulle spalle. Con attenzione e concentrazione". A conclusione del progetto di prevenzione contro alcool e droghe è intervenuto anche don Pino Pezzoli, fondatore della Comunità terapeutica di promozione umana di Monza, che ospita 350 giovani e adulti con problemi di tossicodipendenza, alcol e gioco d’azzardo: "Le canne non sono una droga leggera, non è erba. E anche la semplice birra, in quantità massicce, provoca deficit cognitivo". Durante la serata i giovani hanno raccontato le iniziative che li hanno visti come destinatari, ma soprattutto come protagonisti in merito alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di incidentalità stradale legata all’abuso di alcol e droghe.

Chiara, volontaria di Croce Rossa ha ricordato gli 8 presìdi svolti con i colleghi nei mesi scorsi, nei luoghi della movida, inconrando i ragazzi. Lorenzo, dell’Hensemberger ha parlato dell’App sviluppata per gestire i passaggi al ritorno dalla discoteca, mentre Matteo ha partecipato ai Patti di collaborazione sulla guida consapevole.