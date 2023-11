La stazione ai raggi X. Erbacce e banchine a ostacoli. Dossier di denuncia a Ferrovie

Più pulizia, meno degrado, migliore accessibilità. E maggiore sicurezza. È questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Desio si è data per la stazione cittadina e le sue articolate pertinenze (la struttura è spesso menzionata come l’unica in Italia a trovarsi sopra un sottopasso). Lo ha fatto attraverso un sopralluogo e, poi, inviando il rapporto a Rfi, con una serie di richieste di intervento. Il Comune chiede un intervento urgente a RFI per la situazione in cui versano le aree limitrofe alla stazione ferroviaria, che altrimenti rischia di diventare oggetto di incuria e ricettacolo di rifiuti vari: "Lo scalo ferroviario di via alla Stazione – spiega l’assessora al lavori pubblici Martina Cambiaghi – è uno dei biglietti da visita della nostra città ed è nostro dovere assicurare ai pendolari e ai viaggiatori il miglior impatto, anche estetico, attraverso una radicale pulizia". A Rfi è stata richiesta la manutenzione del verde lungo la via Edison, dovuta principalmente alla presenza di rovi sul lato est della ferrovia, e dopo il sottopasso di via Tagliabue, sul lato ovest di alcune aree di pertinenza, "dove spesso si verificano fenomeni di abbandono dei rifiuti", spiega il vicesindaco e assessore all’Ecologia Andrea Villa.

Dal canto suo, rimane l’impegno dell’Amministrazione nel garantire la manutenzione del sottopasso di via Lombardia, spesso allagato e in passato soggetto anche a problemi di stabilità che sono stati superati con degli interventi massicci. "Il dialogo con Rfi prosegue e questo per noi è motivo di soddisfazione – aggiunge Cambiaghi –. Recentemente abbiamo incontrato un gruppo di cittadini con disabilità che ha evidenziato come le banchine della stazione di Desio fossero nettamente più basse rispetto ai treni, anche di nuova costruzione, rendendo impossibile l’accessibilità dei mezzi da parte di persone con disabilità motorie e difficoltà per mamme con passeggini. Per questo ci siamo fatti portavoce di questa esigenza con il Gruppo Ferroviario, che ci ha comunicato l’inserimento della stazione di Desio nel Piano integrato stazioni all’interno del programma 20232032. La questione è quindi nota, sarà nostra cura aggiornare durante i vari passaggi che si susseguiranno".