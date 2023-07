La stangata dei danni Prelievo dai risparmi Subito un milione per le prime emergenze

di Barbara Calderola

Un milione di euro per le spese straordinarie necessarie per far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico del Comune a causa dei nubifragi di questi giorni. È il prelievo approvato dalla Giunta dal fondo di riserva e dal fondo rischi. Di questo milione, 300mila euro saranno destinati al ripristino del verde, 200mila agli interventi sulla viabilità e le strade, 100mila alle attività della polizia locale e 400mila alle necessità dell’ufficio tecnico del municipio. Tra i luoghi maggiormente danneggiati ci sono il centro civico di via Silva, che si è ritrovato col tetto scoperchiato; alcune case comunali in via Giotto e alcune palestre scolastiche, che hanno registrato problemi.

Intanto proseguono i lavori di rimozione dele piante cadute e dei rami crollati nei giardini pubblici e negli spazi verdi: dalla prossima settimana i giardinetti verranno progressivamente riaperti, man a mano che saranno completate le sistemazioni e saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Nel frattempo il Parco è già regolarmente accessibile, con ingresso da Porta Monza e da Porta Villasanta, mentre restano off-limits i Giardini Reali. Nuovamente aperto, da ieri pomeriggio, pure il cimitero di San Fruttuoso. Niente da fare invece per il cimitero maggiore: la ricognizione fatta dagli agronomi ha evidenziato "problemi significativi", che obbligano a tenerlo ancora chiuso. Sul fronte privati, il Comune assicura che non appena il Governo stanzierà gli aiuti per lo stato di emergenza verranno pubblicate sul sito del municipio le schede di ricognizione per segnalare i danni.

A Vimercate il Comune si è già attivato in tal senso, avviando la raccolta delle segnalazioni dei danni da maltempo da spedire alla Regione per gli eventuali contributi per lo stato di calamità, così da avere un quadro complessivo. I moduli, scaricabili dal sito del municipio, vanno riconsegnati via e-mail o direttamente a Spazio Città entro lunedì 31. È necessario descrivere con precisione i problemi subiti, allegando fotografie e quantificando l’ammontare delle spese sostenute e quelle da effettuare, anche sommariamente. L’amministrazione farà da tramite, "ma non ha alcun potere di stabilire risarcimenti e ristori". La stima è che le domande saranno tante.