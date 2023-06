La stagione incredibile dei bagaj Della Valle: "Una squadra pulita"

di Dario Crippa

"Ci aspettavamo una buona stagione e ci siamo riusciti". Adriano Galliani, intercettato prima di andare a presentare la propria autobiografia, è laconico. Poi a Milano ribadisce: "Questa stagione è stata incredibile, una grandissima emozione. Era impossibile pensare di andare in serie A, restarci e battere squadre come Inter e Juventus". Chi non si era mai lasciato demoralizzare nemmeno dopo le 5 sconfitte iniziali è un tifoso illustre, l’avvocato Raffaele Della Valle, classe 1939, principe del Foro, campano di origine, ma monzese di adozione da quando bambino venne a vivere al Tribunale di Monza dove il papà era magistrato. "Partiamo dal turismo, io credo che il Monza in serie A abbia fatto bene a questa città, in certe giornate di cielo terso spingere lo sguardo dallo stadio fino al Resegone regala una bella cartolina". Della Valle c’è sempre stato: c’era a Bologna nel 1979 quando il Monza perse lo spareggio per la serie A, oggi che gli acciacchi lo tendono lontano dallo stadio si è fatto installare al maxi schermo a casa per non perdersi un minuto. "Una squadra bella, fresca, giovane, che regala serenità".

Ringrazioamenti scontati? "Berlusconi e Galliani. Il primo l’ho conosciuto in politica, quando mi diede l’opportunità di entrare in Parlamento (Della Valle primo capogruppo di Forza Italia, ndr), anche se non ci vediamo più dal ‘96, e non condivido molte sue scelte politiche, gli sarò sempre riconoscente per aver regalato a tanti vecchi tifosi la possibilità di coronare il sogno di vedere la loro squadra del cuore in serie A: lo abbraccerei". Della Valle si era anche impegnato tanti anni fa per il Monza. "Con un gruppo di amici avevamo provato a sostenere il presidente Valentino Giambelli". C’era troppa indifferenza. "Monza era una città snob e molto provinciale, i monzesi andavano a Milano anche solo per vedere un film. Ora il clima sta cambiando, ci si rende conto di quante eccellenze ci siano anche qui, che non indispensabile andare a Milano per trovare un bravo medico o... un bravo avvocato". "Le abitudini si possono cambiare, sempre più ragazzi stanno imparando a tifare per la squadra della propria città, lo stadio è diventato delizioso". Lei tifava per la Juventus, fondò un club in Parlamento, "ma aspettavo solo che il Monza andasse in serie A, e dopo 70 anni ci sono riuscito. Il nostro giocatore simbolo è Matteo Pessina, il capitano, un ragazzo cresciuto a Monza e che ha rinunciato alla sicurezza di una squadra come l’Atalanta per rischiare tornando a casa in una neopromossa. Un volto pulito, una bella storia che non può che entusiasmare i ragazzi, ha tutto per diventare una bandiera come Maldini o Totti in un mondo che di bandiere ormai non ne ha più".