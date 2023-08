La spesa è un salasso: donazioni in calo

L’aumento dei prezzi degli alimentari pesa anche sulla rete del Banco Alimentare, che in Lombardia assiste oltre 200mila persone, tramite la distribuzione di pacco viveri a strutture caritative, unità di strada, empori solidali o al domicilio degli assistiti. Nel 2022, secondo il bilancio sociale da poco pubblicato, sono state raccolte 19.291 tonnellate di alimenti, l’8% in meno rispetto al 2021 (il 10% a livello nazionale), per effetto soprattutto degli aumenti dei prezzi delle materie prime che, indirettamente, colpisce anche la solidarietà.

Il Banco alimentare nasce infatti per recuperare le eccedenze del settore agroalimentare, della Grande Distribuzione Organizzata e della ristorazione collettiva per distribuirle gratuitamente alle strutture caritative (1181 in Lombardia), che forniscono supporto alle persone in difficoltà, aiutando a risolvere problemi legati all’emarginazione e alla povertà. A livello regionale, in undici anni il numero degli assistiti è cresciuto del 24% (da 162mila a 201mila), e la capacità di distribuire più pasti per assistito è aumentata del 135% (da 79 a 186 pasti pro capiteanno per ogni assistito). Nel 2022 il numero dei beneficiari è leggermente calato rispetto all’anno precedente (-20.000 persone), a causa dell’aumento del numero di enti sul territorio che si occupano di sostegno alle persone più fragili (800mila la stima delle persone in povertà assoluta in Lombardia, di cui 200mila minori) o alla mancata ripresa di alcune organizzazioni nel dopo Covid, mentre la quantità di alimenti raccolti e distribuiti ha subito un calo dell’8%.

I donatori abituali sono stati confermati nel tempo, ma hanno ridotto leggermente le loro donazioni rispetto al passato. "L’aumento inflattivo ha un notevole impatto – spiega Dario Boggio Marzet, presidente Banco alimentare Lombardia – sia per quanto riguarda la quantità che la qualità. Ad esempio, abbiamo un calo del recupero sull’ortofrutta significativo, in termini di percentuali, sia per l’aumento dei prezzi che per la disponibilità venuta meno in molti casi dopo l’alluvione in Romagna. Ciò significa, però, soprattutto in estate, che le persone più in difficoltà hanno un ulteriore problema a fornirsi di beni che, soprattutto in estate, servirebbero per la corretta alimentazione".

A fronte di un sistema che cambia (anche per effetto di una maggiore attenzione agli sprechi), si cerca di innovare. "Diminuiscono le eccedenze, ma si studia come usarle al meglio – sottolinea Boggio Marzet – con una sinergia tra terzo settore e mondo profit. Un esempio? Conoscere in anticipo le eccedenze della settimana successiva, per una migliore pianificazione".

F.P.