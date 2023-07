La sparatoria di Seregno L’ombra della mafia

Un fatto "molto preoccupante" perchè richiama ad agguati mafiosi di un passato ormai considerato remoto.

Anche il procuratore della Repubblica di Monza, Claudio Gittardi, non nasconde la propria inquietudine per la spedizione punitiva a colpi di pistola in stile Far West che tre giorni fa ha terrorizzato i residenti del quartiere di Santa Valeria di Seregno, con decine di colpi di arma da fuoco esplosi in pieno giorno da un commando a bordo di un furgone contro la Fiat Punto del 56enne Mario Romeo, inseguito e colpito da due proiettili alla schiena mentre cercava una via di fuga lungo la via Wagner. L’obiettivo dei killer è fortunatamente fuori pericolo, ma la città di Seregno e anche tutto il resto della Brianza sono ancora sconvolti. Il timore è che torni nuovamente il vecchio scenario di faide ed omicidi a sangue freddo come quelli che nel 2010 ha portato alla luce, anche grazie alla collaborazione di alcuni ‘pentiti’, l’inchiesta Crimine-Infinito sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel nostro territorio. Al momento le indagini dei carabinieri della Compagnia di Seregno e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Monza, coordinati dalla pm monzese Sara Mantovani, proseguono a tutto campo, ma una delle piste da seguire potrebbe essere proprio quella calabrese. Della Calabria è originario la vittima dell’agguato e non è neanche da escludere che il regolamento di conti possa essere una risposta ad altri dissidi a colpi di arma da fuoco analoghi consumati nella terra madre al Sud. L’alternativa è che il metodo dell’agguato mafioso sia stato invece usato dalla criminalità nostrana proprio per confondere le acque sul movente.

Stefania Totaro