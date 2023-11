La sostenibilità col “giardinaggio“. Nuovi alberi al Parco e in città

La sostenibilità a 360 gradi. Dal trasporto pubblico locale ai cantieri sostenibili (grazie all’accordo siglato tra Comune e Assimpredil Ance) e al nuovo verde in città. Data anche la coincidenza con la Giornata dell’albero ieri al Festival della sostenibilità in Villa Reale il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha confermato la piantumazione in corso di 400 nuovi alberi in città per iniziare a compensare le perdite che il patrimonio verde ha subìto durante le tempeste estive. "In due giorni a luglio abbiamo perso 2mila alberi in città e ben 30 mila nel Parco – ha detto –. L’obiettivo è gradualmente ricolmare questo gap e quello in corso è un primo passo importante in questo senso". I primi interventi di alberature hanno riguardato l’area verde di via Debussy, in cui sono state effettuate già 255 piantumazioni grazie alla donazione dell’associazione Selva Urbana. Altre 50 sono avvenute nell’area verde di via Monte BarroMonte Generoso su impulso degli Scout Monza 4, e un nuovo albero di Ligustro è stato radicato nel giardino della scuola Ardigò di via Magellano su donazione di Bella Jajo. Il 24 novembre sarà il turno di 100 piantumazioni nell’area verde di via Fiume (donate da Soroptimist), e il 25 del parco di via BorsaMaroncelli e di via Ghilini, dove verranno piantati 3 alberi carpini e 3 arbusti di biancospino, sempre su offerta di cittadini e associazioni. "La città sta cambiando nel segno della sostenibilità e occasioni di confronto come quella di oggi confermano la direzione giusta da seguire: un lavoro di rete tra istituzioni, aziende, cittadini – ha riflettuto Pilotto –. Tra poco si arriverà alla redazione finale del Piano urbano della mobilità sostenibile in collaborazione con la Provincia, e altri dati ci incoraggiano: l’arrivo di nuovi 26 autobus a emissioni zero in pochi anni e una differenziata che in un solo anno è salita dal 67 al 72%".

Ma anche il lavoro dell’essere sostenibile. Grande soddisfazione è emersa poi nel pomeriggio per la sigla dell’accordo tra Comune e Assimpredil Ance per promuovere il codice di condotta per i cantieri a impatto sostenibile in ambito edilizio. Il codice - in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 - promuove lo sviluppo sostenibile, impegnando i soci che aderiscono a comportamenti concreti per decarbonizzazione, tutela dell’ambiente, legalità, regolarità del lavoro, sicurezza, per il sociale ed il rispetto della catena di fornitura. Con questo protocollo (di durata di 3 anni e rinnovabile) si istituisce un’apposita cabina di regia per sviluppare un programma di collaborazione e individuare le attività necessarie, con l’impegno dell’associazione a coinvolgere le imprese del territorio e a vigilare sul rispetto degli impegni assunti. Il Comune da parte sua si assume il compito della promozione e diffusione del progetto, anche supportando il piano di comunicazione di Assimpredil Ance e valorizzando le imprese che adotteranno il Codice.