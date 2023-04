"La soluzione c’è: recuperare dai depuratori"

"Il ciclo dell’acqua, che il cambiamento climatico sta sconvolgendo, conferma che l’uomo non ha ancora cambiato direzione". Piero Manzoni, amministratore delegato di Simbiosi, il primo hub di tecnologie e pratiche efficienti nato nel 2018 dal progetto di “rinaturalizzazione” di un’area tra Milano e Pavia tornati alla biodiversità dell’anno Mille, presenta la sua risposta alla siccità: "Replicare attraverso la tecnologia ciò che fa la natura: riutilizzare l’acqua che abbiamo già a disposizione". Come? "Le acque di depurazione potrebbero soddisfare fino al 70% delle necessità irrigue, nonché quelle idriche dei piccoli Comuni: Israele recupera circa l’82% delle acque reflue per usi irrigui mentre in Italia siamo fermi a circa il 5%. Sarebbe fondamentale raccogliere le acque di scarico post-trattamento di depurazione tramite bacini e invasi". L.B.