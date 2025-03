La sinfonia urbana. Concerti dalla Reggia alle case popolari

Sarà l’anno della musica per Monza questo 2025. A partire da un evento, il Monza Music Meetings, che celebra il terzo anniversario e consolida un rapporto ormai diventato di gemellanza con la prestigiosa Accademia Chigiana di Siena, istituzione musicale in cui sono passati tanti tra i più importanti compositori e direttori d’orchestra al mondo, tra cui Daniel Barenboim, Maurizio Pollini, Salvatore Accardo, Claudio Abbado.

La rassegna è in programma da sabato 22 marzo a lunedì 7 aprile, organizzata dall’Orchestra da Camera Canova con l’Accademia Chigiana e l’associazione culturale Musicamorfosi (in collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale, Rina Sala Gallo, Cori Lombardia e Novaluna), e prevede concerti, performance, incontri, e occasioni di confronto tra artisti, addetti ai lavori e spettatori. La Villa Reale sarà lo scenario privilegiato delle esibizioni orchestrali, ma gli appuntamenti si snoderanno in tanti diversi luoghi della città.

Il primo movimento di questa “sinfonia urbana“ sarà il Concerto poetico a cura dell’associazione corale Cosmo Kor sabato 22: nella chiesa di San Pietro Martire (alle 18.30) si alterneranno, con programmi diversificati che spaziano da Monteverdi alle hit dei Negramaro, il coro di voci bianche Il Mandarino, l’Alchimia Vocal Ensemble e l’Echoes City Choir, riuniti poi nel gran finale. Sabato 29 la Sala degli Specchi della Villa Reale (alle 19 e alle 21) sarà la bellissima cornice di “Pizzicato non pizzicato“, il concerto del pianista Édouard Ferlet, jazzista dallo swing raffinato, e della clavicembalista Violaine Cochard, tra le più brillanti ambasciatrici del suo strumento, che intesseranno un dialogo jazz intorno alla musica di Bach. Uno speciale incontro culturale sarà domenica 30 al cafè bistrot Il Circolino (ore 9.45): il musicista e scrittore Luca Ciammarughi, il manager musicale Marco Ferullo e il direttore d’orchestra Enrico Pagano si confronteranno intorno al tema del fare musica oggi. Poco dopo, alle 11.30, la Sala Maddalena ospiterà l’esibizione, questa volta in piano solo, di Édouard Ferlet, che presenterà “Think Bach“, riflessione personale su Bach.

La giornata si concluderà nella Sala degli Specchi della Reggia con il “Livietta e Tracollo“, operina buffa di Giovanni Battista Pergolesi, che vedrà protagonisti il soprano Maria Eleonora Caminada, il baritono Giacomo Nanni e l’Orchestra Canova. Tantissimi altri ancora gli appuntamenti successivi, tra incontri sullo spazio spirituale della musica alla Biblioteca del Carrobiolo, una conversazione ai Musei Civici con l’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta, e altre date imperdibili di concerti sinfonici dell’Accademia Chigiana e dell’Orchestra Canova in Villa Reale (programma completo su www.chigiana.org/mmm2025/ e www.musicamorfosi.it).

Spumeggiante sarà la giornata di sabato 5 con le esibizioni al pianoforte in luoghi diffusi della città (tra cui la Rsa Fossati e le case popolari di via Pisacane 4 con le “Serenate metropolitane“), mentre l’appuntamento conclusivo è il 7 aprile con il concerto in Duomo dell’Orchestra Canova. "Con questa rassegna Siena va verso Monza, dove abbiamo trovato un’eccellente organizzazione e sedimentazione musicale", commenta entusiasta Nicola Sani, direttore artistico dell’Accademia Chigiana.