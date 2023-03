La sindaca canta vittoria: "I vagoni della vergogna saranno smantellati"

Seveso vince la sua battaglia contro i vagoni abbandonati: venerdì inizieranno le grandi manovre per smantellarli. Ed eliminare una situazione di degrado. "Trenord ha mandato il cronoprogramma per la rimozione dei vagoni – conferma la sindaca Alessia Borroni –. Il comandante dalla polizia locale Roberto Curati ha firmato l’ordinanza per l’inizio dei lavori preparatori per venerdì. Questo prevede l’opera di smontaggio per la prossima settimana". D’altronde "per me non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B – chiarisce la sindaca –, per questo mi sono battuta per questa causa". La sua battaglia è iniziata a metà febbraio quando aveva scritto a Trenord - e per conoscenza anche alla Prefettura di Monza - pretendendo la rimozione delle carrozze abbandonate sui binari lungo la via Brennero, tra Seveso e Camnago, non lontano dalla stazione, poco dopo il passaggio a livello di via Montello.

Due vagoni dimenticati per anni su un binario morto, diventati ricettacolo di balordi e disperati. Numerose le segnalazioni alla polizia locale dei residenti della zona, esasperati dal viavai di spacciatori, “lucciole“ e sbandati. "Peraltro questa situazione – mette i puntini la sindaca – ci è costata molto in denaro pubblico visto che spesso abbiamo dovuto inviare le pattuglie della polizia locale a controllare, dopo le chiamate da parte dei cittadini". "Da quando ci siamo insediati abbiamo subito preso contatti per risolvere il problema ed effettuato un sopralluogo su quell’area – conclude Borroni –. Sono molto contenta e soddisfatta che il sollecito sia stato preso a cuore da chi di dovere e si è riconfermata la massima collaborazione che esiste con Trenord, come da sempre è avvenuto in questo ultimo periodo. Sicurezza e decoro devono valere per tutti, non solo per singoli cittadini".

Sonia Ronconi