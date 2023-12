La sfida di Domenicali: "Da Monza e dall’Italia la F1 si aspetta una marcia in più"

"Stiamo trattando il rinnovo del contratto con Monza e Imola, ma abbiamo bisogno di elementi per portare avanti questa trattativa". Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula One Group, va dritto al punto. Sul tavolo c’è una proposta da 300 milioni di euro per avere i due Gran premi in Italia per altre cinque stagioni oltre il 2025. L’accordo è pronto da firmare, mentre l’Automobile club d’Italia aspetta la garanzia del sostegno da parte del Governo, della Regione e del Comune. Ma "le burocrazie interne non possono fermare certi progetti", ricorda Domenicali. E il riferimento va ai lavori su pista e sottopassi che "dovevano iniziare subito dopo il Gran premio, ora dovrebbero partire a breve": a giorni dovrebbe concludersi l’aggiudicazione per aprire il cantiere a metà gennaio. La spinta del numero uno della Formula 1 è "costruttiva".

Perché "dobbiamo mantenere il passo coi tempi, nel 2020 Imola ha avuto un opportunità straordinaria ovvero quello di essere stata pronta a una chiamata inaspettata. La tragedia dell’alluvione non ci ha permesso di correre, non vediamo l’ora di tornare di nuovo lì, ma tutto sta capire se c’è la volontà di investire nella F1 come piattaforma di spettacolo e di business che non può più essere a livello privato, è il nostro Paese che deve fare una scelta precisa". Del resto, parole di Domenicali, la F1 non è più solo sport: "Siamo diventati un evento ancora più grande: c’è una grande attenzione da parte del mondo dell’intrattenimento, abbiamo bisogno che la gente si possa divertire prima e dopo gli eventi in pista. Le dimensioni di altre attività più legate al lifestyle, alla musica, alla moda sono presenti. Oggi la gente si dimentica che la F1 è la piattaforma di business probabilmente più importante che c’è nel mondo, dove ci sono le più grandi aziende del pianeta. E poi facciamo progresso: il nostro approccio sulla sostenibilità è fattivo, serio, ponderato, abbiamo un programma che coinvolge tutti i promotori perché gli eventi abbiano una attenzione su questi temi". La F1 e i suoi Gran premi sono eventi nazionali. Ed evidentemente gli organizzatori americani si aspettano che sia (anche) il Paese a investire. Una manciata di settimane fa, il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani ha chiarito che per il rinnovo del contratto "siamo in cima alla lista", senza però fare mistero che "ci sono molti altri Paesi che spingono per avere un posto nel calendario del Mondiale".