La seconda volta di Rossi I sassolini di Mariani e le frecciatine tra i banchi

di Gualfrido Galimberti

Citazioni di San Giovanni Paolo II, don Lorenzo Milani e don Luigi Sturzo. In più riferimenti agli arcangeli e ai cherubini. La seduta consiliare di insediamento dell’Alberto Rossi bis, tuttavia, lunedì sera è stata tutto fuorché un "vogliamoci bene": qui niente formalità, se non nei primissimi minuti, poi maggioranza e minoranza se le sono dette (e date, politicamente parlando) di santa ragione.

Eppure il sindaco Alberto Rossi aveva aperto la seduta con toni concilianti, complimentandosi con chi è stato eletto. Aveva fatto anche un esplicito riferimento a chi era tornato tra i banchi del Consiglio, con il pensiero che inevitabilmente è andato al suo avversario Giacinto Mariani, leader del centrodestra e sindaco della città dal 2005 al 2015 (nonché vicesindaco per i 2 anni successivi). Da parte di Rossi anche un invito a tutto il Consiglio comunale: "Dall’ascolto passa la qualità dell’amministrazione. Seregno merita che ognuno dia il meglio ogni giorno".

La prima replica è arrivata direttamente da Mariani: "Abbiamo due modi diversi di vedere la politica, ma entrambi vogliamo il bene della nostra città". Mariani non ha rinunciato a togliersi però qualche sassolino: "Sono qui in aula dopo 2.078 giorni. Ho nelle orecchie gli elicotteri. Ho abbandonato il Consiglio comunale in qualche modo e senza colpe. Ora mi sono candidato per il riscatto della città. Cinque anni fa quella che ora è la maggioranza ha fatto molto leva sugli elicotteri. Dico a Rossi che le belle parole non bastano, l’amministratore vale per quello che fa e che farà: vedremo se vuole coinvolgere davvero l’aula. Il primo banco di prova è quello dell’elezione del presidente del Consiglio comunale". Già qui una profonda divisione: la maggioranza ha riconfermato Pietro Amati. La minoranza aveva proposto Elisabetta Viganò (Lega). "Siete ottimi predicatori – ha dichiarato Mariani – e ottimi raffazzoni. Nel 2015 avevamo ricevuto aspre critiche da William Viganò e dallo stesso Amati perché l’allora maggioranza aveva scelto di tenere la presidenza. Nella vita si può cambiare idea, ma ora rilevo che dite una cosa e ne fate un’altra".

Critiche, però, sono arrivate anche nei confronti dall’opposizione. Dal mittente più inatteso: ovvero il gruppo di Fratelli d’Italia che pure ha sostenuto Mariani alle elezioni. "Lo stile della minoranza precedente non ha pagato", ha dichiarato Francesco Giordano. "La minoranza è cambiata – ha detto Giuseppe Azzarello rivolgendosi al sindaco -, adesso è preparata". Risate in aula, con la Lega che ha fatto finta di nulla. Per i prossimi cinque anni non ci sarà da annoiarsi.