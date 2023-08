La seconda vita di Muggiò: dopo i vandali, il viale storico rinasce

Nuove panchine lungo il viale della Madonna del Castagno. La loro sostituzione era oramai indifferibile perché da tempo molte erano state rimosse dopo essere state vandalizzate e rese inutilizzabili. L’assessora al patrimonio storico e decoro urbano Elisabetta Radaelli ha voluto che fossero ripristinate, restituendo al viale sia il suo valore estetico sia quello di accoglienza dei passanti per una pausa all’ombra dei grandi tigli, in particolare per gli anziani che frequentano il mercato settimanale e il cimitero.

"Il viale del Castano è un luogo simbolo per Muggiò - sottolinea Radaelli -, perché è il percorso che conduce al Santuario della Beata Vergine Addolorata del Castagno, patrona della città, particolarmente cara a chi abita il paese da sempre e a cui sono devoti tantissimi muggioresi. Il viale alberato ha da sempre rappresentato un luogo di quiete, d’incontro e di socializzazione: la possibilità di sedersi su una panchina è il modo per rendere lo spazio più accogliente e accessibile".

Sono 12 le nuove panchine: a essere scelte sono state sedute dall’immagine classica, con struttura in ghisa grigia ma realizzate con doghe in alluminio, perché più durevoli e resistenti alle intemperie, rivestite con una speciale pellicola a effetto legno con alta resistenza ai più frequenti segni di vandalismo, che possono essere rimossi con appositi detergenti. Le poche panchine ancora integre ma ammalorate e ora rimosse dal viale saranno rigenerate: dopo la riverniciatura della struttura saranno dotate di nuove doghe, anch’esse in materiale robusto e anti-vandalismo e utilizzate per un nuovo progetto in fase di definizione.

Veronica Todaro