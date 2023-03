La scuola si interroga "L’evasione serve a colmare il vuoto"

di Cristina Bertolini Adolescenti monzesi, un sottobosco in fibrillazione in queste ore, per una serie di morti assurde. Qualche settimana fa un suicidio di una ragazza, poi la diciottenne morta per un mix di alcol e farmaci, poi la gara in moto abusiva tra adolescenti nel quartiere industriale di Biassono. Il sedicenne coinvolto ha perso la vita. Ieri in mattinata la notizia si è sparsa fra le chat dei ragazzi ed è stato subito strazio e disperazione. Lo conoscevano tutti tra San Rocco e Sant’Alessandro, lo vedevano sfrecciare con la sua moto. E così dall’istituto Porta, al Mosè Bianchi, all’istituto Pbs la notizia si è sparsa in un attimo. Alcuni ragazzi hanno chiesto di poter andare a casa, perché a scuola non riuscivano proprio a stare. "Sono tornata a casa prima – dice una mamma – per stare con i miei figli, hanno la stessa età, lo conoscevano anche se superficialmente e sono rimasti sconvolti". "Certo i ragazzi fanno cavolate e non è l’educazione del genitore a spingerli in queste azioni – commenta un’altra vicina –. È solo incoscienza giovanile, però le persone adulte presenti potevano aiutare le fornze dell’ordine a fermare tutto prima della tragedia". "Alcuni miei studenti lo conoscevano...