La scommessa sulle nuove generazioni

Torna il bando “Giovani protagonisti“. A disposizione 140mila euro per promuovere e sostenere progetti in grado di valorizzare il talento dei giovani tra i 16 e i 35 anni, negli ambiti sociale e culturale della città. Lo scopo è anche quello di creare percorsi di diffusione della cultura dei beni comuni, affinché i giovani possano essere protagonisti di comportamenti responsabili, contribuendo fattivamente alla cura di un bene pubblico. Gli altri obiettivi consistono nel favorire la discussione partecipata, anche ai fini della mediazione dei conflitti e la prevenzione di ogni tipo di discriminazione. Saranno erogati, tramite avviso pubblico, 140mila euro, con un finanziamento massimo di 20mila euro per ogni progetto con durata di due anni.

I contributi sono diretti a enti del terzo settore che presentino, entro il 19 novembre, progetti compatibili con gli obiettivi del bando: realizzare eventi e festival musicaliartistici; promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile dei giovani nella tutela dell’ambiente e promuovere le attività motorie e sportive a tutti i livelli, come strumento per l’adozione di corretti stili di vita e per la tutela della salute. "Giovani protagonisti – spiega l’assessore ai Giovani Andreina Fumagalli (nella foto) – è una conferma dell’attenzione che l’Amministrazione rivolge ai giovani. Il bando, alla sua terza edizione, permetterà lo sviluppo di iniziative di fondamentale importanza per la vitalità e lo sviluppo sociale del nostro territorio".

C.B.