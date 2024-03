La scalata dei ricordi. Il Coro del Club alpino. Sessant’anni di emozioni tra montagna e folclore

All’attivo ha già tre cd e un riconoscimento nazionale, ma il Coro Cai Bovisio Masciago si è spinto oltre, con un libro unico nel suo genere. Dopo l’incisione nel 2000 del suo primo disco intitolato “Emozioni in canto“, con i canti più significativi del suo repertorio e l’intento di diffonderli maggiormente al pubblico per conservarne la memoria, il successo della seconda incisione nel 2006 in occasione del quarantesimo anniversario di fondazione e la registrazione live del terzo cd della sua storia, il prossimo mese il presidente del coro, Giorgio Vago, presenterà il primo libro che si rifà al titolo del primo cd. "Per fissare nella memoria momenti e ricordi ci sono le fotografie, queste ci permettono di riviverli, anche dopo molti anni. Ultimamente poi, grazie alla tecnologia, possiamo dire che tutto può essere salvato in un file e reso disponibile come, dove e quando si vuole – sottolinea Vago –. Tutto o quasi. L’idea di questo libro nasce dal voler raccogliere, fissare e condividere quelle emozioni e sensazioni che ciascuno prova durante l’ascolto di un brano musicale".

Il libro quindi raccoglie le sensazioni generate dall’ascolto di alcuni brani eseguiti dal Coro Cai Bovisio Masciago. "Abbiamo chiesto ad artisti non professionisti di Bovisio Masciago – continua il presidente – di ascoltare, farsi coinvolgere, salvare nella propria memoria e poi mettere su un foglio, su una tela, le sensazioni. Ne sono usciti elaborati davvero belli e inaspettati. E già questo potrebbe essere un obiettivo interessante". Ma il libro vuole andare oltre, fornire un elemento in più: la condivisione delle emozioni. Il lettore, inquadrando col proprio cellulare il Qr Code posto in corrispondenza di ogni brano, potrà ascoltarlo, emozionarsi, farsi coinvolgere e, sfogliando le pagine, condividere e confrontare le proprie sensazioni con quelle che lo stesso brano ha generato in altre persone che le hanno fissate con dipinti, fotografie, racconti o poesie. Volutamente ai partecipanti non è stato fornito il testo del brano, proprio per non influenzare scelte o sensazioni. Un libro semplice con un’idea nuova per condividere emozioni. Punto di partenza, che ha fatto scaturire l’idea, il Coro Cai Bovisio Masciago, la sua storia, i suoi successi, un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale: il 17 marzo 2011, a Roma, in occasione del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, il coro è stato riconosciuto dal ministero per i Beni e le attività Culturali quale “Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse nazionale“.

"Quante emozioni e suggestioni ha suscitato e suscita durante i concerti il nostro coro – conclude Vago –, quante persone ancora oggi, al termine delle esibizioni avvicinano maestri e coristi per dire grazie. Grazie per quel canto che li ha riportati indietro negli anni, per quel ricordo sopito, per quella emozione di un episodio. Ecco, il libro vuole essere questo: motivo d’incontro, confronto, condivisione, emozione. Semplice strumento da sfogliare e ascoltare. Un libro per tutti perché le emozioni sono universali e, nello stesso tempo profondamente personali. Un insieme di tradizione e innovazione, un libro da guardare, leggere e ascoltare". L’appuntamento con la presentazione del libro è per il 6 aprile alle 21 al cineteatro La Campanella di piazza Anselmo IV.