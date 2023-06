La salute per tutti Il sindacato si mobilita

Diritto alla salute per tutti e servizio sanitario pubblico e universale. Ci sarà anche la Brianza alla mobilitazione organizzata sabato a Roma, "una grande manifestazione – spiega Matteo Moretti, segretario organizzativo Cgil Monza Brianza – per affermare diritti fondamentali. Stiamo organizzando la partecipazione con pullman e treno". La mobilitazione nasce da una discussione avviata dal sindacato con numerose associazione per cui il diritto alla salute è stato "messo in discussione – spiega il sindacalista brianzolo – dalla riduzione del finanziamento pubblico al fondo del Servizio sanitario nazionale. È stato così condiviso un percorso di mobilitazione che ci vedrà impegnati sabato sul tema della sanità e il 30 settembre sui temi del lavoro e della democrazia". La Cgil Monza e Brianza aderisce e conferma la partecipazione di una propria delegazione con l’intenzione di riportare anche nella provincia brianzola un percorso di riflessione che coinvolga i cittadini e le associazioni impegnate su questi temi.