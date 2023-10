La rotonda diventa definitiva dopo vent’anni di esperimento

Doveva essere una soluzione provvisoria e sperimentale, ma da allora sono passati vent’anni: la rotatoria che segna il confine tra Seregno e Meda, in fondo a via Wagner, ora verrà rivista nella sua versione definitiva. Lo hanno deciso di Comune accordo le due amministrazioni, con quella di Seregno che si farà carico di tutte le incombenze e quella di Meda che parteciperà ai lavori sborsando il 50% della spesa. Secondo le prime stime si tratta di 250mila euro a testa. La Giunta di Seregno ha approvato lo schema di accordo di programma tra gli enti. I due sindaci, il seregnese Alberto Rossi e il medese Luca Santambrogio erano già d’accordo, ma la pubblica amministrazione dialoga attraverso gli atti: questo, dunque, il primo passo per arrivare a una soluzione definitiva. I due Comuni avevano già trovato una intesa il 4 settembre 2003, quando avevano deciso di rivoluzionare la viabilità nella zona. Il tutto grazie alla introduzione della rotatoria all’incrocio tra la via Wagner di Seregno e la via Einaudi di Meda. Rotatoria realizzata in modo un po’ spartano, con la posa di alcuni elementi prefabbricati, ma efficace: stando alle relazioni dei due comandi di polizia locale, gli incidenti sono diminuiti in modo significativo. Da qui la scelta di risistemarla e renderla definitiva. "Da tempo immemorabile – commenta il sindaco Rossi – quella rotonda è tracciata in maniera provvisoria, con dei parapetti di new jersey. Una provvisorietà a cui ci eravamo un po’ assuefatti, ma mai del tutto abituati. L’adozione di una sistemazione definitiva è stata sempre rinviata nel tempo per la necessità di coordinare i due Comuni confinanti: è un lavoro molto lungo, perché comporta una armonizzazione tra procedure amministrative. Abbiamo approvato in Giunta lo schema di convenzione, a breve lo farà Meda: l’obiettivo è, entro la fine dell’anno, di affidare l’incarico di progettazione esecutiva". Tra le cose da sistemare c’è anche il costo da sostenere. Quella rotatoria, infatti, rientra tra le opere compensative previste da Pedemontana. I due Comuni, però, stanchi di aspettare e in attesa di date certe, hanno deciso di procedere lo stesso. Ma le due amministrazioni comunali hanno già deciso di comune intesa che, a lavori conclusi, andranno a bussare a Pedemontana per presentare il conto.

Gualfrido Galimberti