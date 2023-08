La rivoluzione tecnologica Ora la dialisi si fa a casa. Dormendo

di Barbara Calderola

"Il virus non ci ha mai fermati": 24mila dialisi l’anno per 190 pazienti, 12 posti letto, 2.500 visite in ambulatorio, macchinari di ultima generazione. Ma Graziana Battini, responsabile della Nefrologia all’ospedale di Vimercate adesso spinge sulle cure a domicilio: "Sono il futuro, permettono di mantenere lavoro e vita sociale. Andiamo in questa direzione". Viaggio nel reparto che ha sempre funzionato, anche durante il primo, terribile, attacco del Covid e che totalizza 2mila ricoveri l’anno. Qui prestano cure essenziali per la vita e non si fermano mai, i pazienti soffrono di insufficienza renale a vari stadi, "dal più moderato al più severo". Il 55% si ammala come conseguenza di altri problemi, "pressione alta, diabete, obesità, guasti cardiovascolari – spiega la primaria –, “solo“ il 30-35% deve fare i conti con un malfunzionamento dei reni alla base di tutto".

È robusta anche l’attività ambulatoriale, organizzata sei giorni su sette, mattina e pomeriggio. L’ultimo servizio nato nella branca è dedicato alla nefrologia geriatrica. A dare una mano agli specialisti, la cartella digitalizzata e altre tecnologie all’avanguardia. Saranno proprio le macchine e i collegamenti informatici a far compiere alla divisone il salto nel futuro, "mezzi che ci permettono di estendere i trattamenti a domicilio con benefici enormi per la qualità di vita dei malati", sottolinea Battini. Oggi sono 40 i dializzati a casa propria, "tutti addestrati dal personale – aggiunge la primaria – c’è chi fa il trattamento di giorno, manualmente, e chi in automatico, di notte, una rivoluzione, e il loro numero è destinato a salire. Curarsi senza lasciare il proprio mondo ha un impatto modesto sulla quotidianità: nessuno è più costretto a interrompere alcuna attività per sottoporsi al lavaggio, può andare in vacanza e risparmiare. Un aspetto che pesa sia sulle famiglie sia sulle strutture".

Anche in questo campo i numeri spingono "verso la diagnosi precoce". "L’alleanza con i medici di famiglia è fondamentale – chiarisce Battini –, ma anche con cardiologi, reumatologi, diabetologi. Solo così possiamo evitare che si arrivi da noi quando non c’è altra strada che la dialisi. La sinergia all’interno della rete che assiste il malato permette di ritardare questo momento fino a cinque anni, un tempo prezioso durante il quale per supplire al deficit renale possiamo utilizzare altre strategie".