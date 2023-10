La rivoluzione sui pedali di Alfonsina Strada

Una bambina che ai primi del ‘900 si innamora della bicicletta, allenandosi di nascosto con la vecchia bici del padre. Una donna che diventa una ciclista e una campionessa, in un tempo in cui il ciclismo è ancora una realtà tutta al maschile, quando al mondo femminile erano ancora preclusi diritti e voto. È la storia vera di Alfonsina Morini Strada, prima sportiva donna a partecipare al Giro d’Italia nel 1924 e figura che seppe scardinare convenzioni e preconcetti: la sua vicenda verrà portata in scena oggi alle 16 nella biblioteca di piazza monsignor Gandini nello spettacolo teatrale “Alfonsina Strada - Una corsa per l’emancipazione“. Protagonisti del monologo teatrale con musica dal vivo l’attrice Federica Molteni e Pierangelo Frugnoli alla chitarra, di Luna e Gnac Teatro. L’evento è rivolto a ragazzi dagli 11 anni e agli adulti. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata attraverso l’app C’è Posto di BrianzaBiblioteche. Info 0362263209.

F.L.