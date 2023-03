La rivincita sugli spacciatori I ragazzi si riprendono il bosco

di Gabriele Bassani

Le foto di com’era il bosco fino a tre anni fa le hanno portate i ragazzi per appenderle sugli alberi, negli stessi punti in cui furono scattate. Al posto di cartoni di pasti consumati, bottiglie di vetro, plastica e involucri di alluminio per la droga, materassi, sedie, tende di fortuna, oggi solo un tappeto di foglie, qualche ramo secco, un po’ di fango. Solo natura. Ieri mattina l’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha voluto i ragazzi della scuola secondaria Aldo Moro come protagonisti della celebrazione per il terzo anniversario della liberazione del “bosco della droga“. I ragazzi sono arrivati a piedi percorrendo il sentiero che per quasi dieci anni è stato percorso quotidianamente da centinaia di tossicodipendenti in cerca di droghe di ogni tipo. Ora lo scenario è completamente cambiato anche se questo non significa assolutamente, come ribadito dal sindaco Roberto Crippa, che "non ci sono più spacciatori e non c’è più la droga. Qualcuno c’è ancora purtroppo, in altri punti, perché continua ad esserci la domanda che tra l’altro arriva da consumatori sempre più giovani, ma qui almeno ci siamo ripresi il nostro bosco, lo abbiamo restituito alla natura e alla sua bellezza".

Col sindaco Crippa c’era Dante Cattaneo, che alla lotta contro lo spaccio in questi boschi ha dedicato anni di attività, guidando centinaia di interventi con i volontari per ripulire il bosco e tenere lontani gli spacciatori dopo gli interventi delle Forze dell’ordine che hanno messo a segno numerosi arresti e sequestri di stupefacenti e di armi, come ribadito anche ieri mattina, alla presenza delle delegazioni territoriali dell’Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della polizia provinciale, oltre che di polizia locale, protezione civile, volontari Gst, Croce Rossa. "Ognuno ha fatto la sua parte importantissima e senza l’aiuto di tutti non avremmo potuto raggiungere questo risultato", ha ribadito Dante Cattaneo. I componenti del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, guidati dalla sindaca Beatrice Celano hanno letto una sintesi del lavoro preparatorio svolto in classe sul tema della droga, ascoltando di persona testimonianze. "Questo bosco è per voi, tornate a viverlo lontani dalla droga", l’invito conclusivo della visita, prima di apprezzatissimi piatti fumanti di risotto preparati al momento dai volontari dopo una mattinata fredda ed umida nel bosco.