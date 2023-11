La rivincita della legalità si prende la scena sul palco della parrocchia

La battaglia senza sosta contro la criminalità organizzata, la realtà della mafia e gli eroi dell’antimafia, in uno spettacolo che ha al centro il senso della giustizia e il rispetto della legalità. E poi una commedia che racconta in modo esilarante e coinvolgente le dinamiche della vita di coppia e di famiglia. Doppio appuntamento con il teatro di prosa in Brianza. Venerdì alle 20.45 a Lissone il teatro della parrocchia della frazione di Santa Margherita, in via De Amicis, ospiterà lo spettacolo “Mafia & Antimafia“, scritto, diretto e interpretato dalla lissonese Simona Salvatore (nella foto) e da Massimiliano Salvione, nei panni rispettivamente di Mafia e Antimafia, due personaggi che si confrontano sulle rispettive posizioni. Voce narrante un altro lissonese, Omar Porro. Sul palco anche Katiuscia Amelio e Ilaria Lorusso.

La rappresentazione, che ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Falcone, sarà un viaggio nella cultura del nostro Paese, per capire cosa spinge a scegliere la mentalità mafiosa piuttosto che un atteggiamento che sposa la legalità, attraverso le storie di chi ha reso Cosa Nostra il fenomeno che è oggi e di chi ha speso la vita per combattere questo cancro. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Artbreak. Ingresso 7 euro. Sabato alle 21 il teatro Edelweiss di Besana, in piazza Cuzzi, proporrà invece la commedia “Come sei bella stasera“, scritta da Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz: nei panni dei protagonisti due volti molti noti, Max Pisu e Gaia De Laurentiis. I due interpreteranno una coppia alle prese con gelosie, figli che costringono a notti insonni e altri problemi quotidiani, in uno spaccato di vita reale in cui molti spettatori potranno facilmente immedesimarsi. Biglietto d’ingresso 27 euro. Per prenotare si può scrivere a prenotazioni@edelweissbesana.com.

Fabio Luongo