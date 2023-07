La rinascita del tempietto "Così salviamo la nostra storia"

di Veronica Todaro

Approvato il progetto di completamento dei lavori di restauro del Mausoleo Casati, il manufatto che risale presumibilmente al 1830, anno della scomparsa di Teresa Casati per la quale i fratelli Gabrio e Camillo vollero la sepoltura a Muggiò. Ora arriva l’approvazione dell’iter per i lavori di restauro conservativo del tempietto, la parte centrale più antica del complesso che proprio qui racchiude le sepolture dei tre fratelli Casati più famosi: Gabrio, podestà di Milano durante le Cinque Giornate e promulgatore della legge per la scuola pubblica; Camillo, primo sindaco di Muggiò dopo l’Unità d’Italia e grande fautore di riforme agrarie e modernizzazione sociale; Teresa che con il marito Federico Confalonieri partecipò ai moti del 1821 contro gli austriaci per l’indipendenza della Lombardia. Alla fine di aprile erano iniziati i lavori di completamento del restauro conservativo delle lapidi interne al Mausoleo.

Tali lavori sono il proseguimento della prima fase effettuata nel 2021 nella quale, grazie al contributo di 50mila euro ottenuto tramite il progetto “Le reti del cuore“ finanziato da Retipiù e BrianzAcque, sono stati restaurati il muro perimetrale e una parte delle lapidi in marmo all’interno. A breve, ad aiutare il gruppo di restauratori, arriveranno due giovani studentesse di restauro all’Accademia di Brera, grazie alla volontà espressa dall’amministrazione comunale nel bando per l’affidamento lavori perché potessero essere accolti studenti per fare tirocinio formativo, proposta ben accolta dall’impresa Restauro Conservativo che ha stipulato proprio con Brera una convenzione. I lavori proseguiranno per tutta l’estate con una previsione di completamento per settembre così da poter offrire ai visitatori di Ville Aperte e ai cittadini che lo desidereranno, una rara meraviglia del patrimonio storico di Muggiò.

"Il minuzioso intervento che da più di un mese si sta svolgendo al Mausoleo – spiega la sindaca Maria Fiorito – ha già messo in luce preziosi dettagli marmorei e artistici decori grazie alle mani sapienti di abilissimi e titolati restauratori che con passione stanno restituendo al luogo uno splendore nascosto ormai da quasi due secoli. E presto anche il tempietto sarà ricoperto da impalcature e teli di sicurezza che consentiranno i lavori per quel restauro che ci riconsegnerà un gioiello architettonico: un piccolo scrigno che conserva pagine di storia dell’Unità d’Italia scritte in territorio muggiorese".