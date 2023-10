La rinascita del monumento ai Caduti

Il monumento ai Caduti della frazione di Baruccana salvato dal degrado. A vent’anni dalla sua posa in piazza Italia è stato restaurato con un investimento di quasi 4.500 euro in carico all’ufficio Lavori pubblici del Comune. Del restauro e del consolidamento si è occupata l’artista sevesina Cinzia Piemonte, specializzata nel restauro di dipinti murali, che in pochissime settimane ha riconsegnato l’opera agli abitanti di Baruccana. I lavori - seguiti passo dopo passo anche dalla sindaca Alessia Borroni che spesso si è recata sul posto a seguire l’intervento della restauratrice, recentemente premiata a Montecarlo per la sua attività artistica - sono terminati con l’applicazione dello stemma della Città di Seveso, realizzato in 3D e dipinto dalla stessa Piemonte nel suo studio di via Solferino.

Ma sono stati tanti e complessi i passaggi per recuperare quest’opera, perfezionati attraverso la mano di una professionista in possesso della qualifica di restauratore e abilitata a eseguire interventi sui beni culturali. Dalla disinfestazione degli agenti biodeteriogeni attraverso l’uso di biocida a più lavaggi della superficie con acqua nebulizzata e sostanze specifiche. Sono state nuovamente incollate le cornici ovali distaccate, ne è stata prodotta anche una ex novo. Ora brillano anche le lettere che compongono i nomi dei caduti grazie a un processo di patinatura per una visione più uniforme, elegante e decorosa.

Son.Ron.