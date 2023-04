La ricetta per costruire il futuro "Non sprechiamo tempo e talenti"

Potenziare il settore tecnico e professionale per non disperdere tempo e talento dei giovani. Per questo l’onorevole Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, ha visitato l’istituto professionale Olivetti di Monza, nell’ambito di una ricognizione degli istituti professionali che necessitano snellimento delle procedure e nuova edilizia scolastica. Ha incontrato gli studenti di cucina e di sala bar, proprio mentre un gruppo stava ascoltando Fabio Galatola, responsabile risorse umane di ObiettivoTropici, azienda del settore alberghiero e intrattenimento che spiegava ai ragazzi quanto il comparto necessiti di nuovi cuochi, camerieri, barman ed esperti di intrattenimento. Contestualmente il professor Alessio Martino, campione di Muay Thai oltre che docente di accoglienza turistica, ha presentato in divisa i suoi allievi e studenti del terzo anno dell’Olivetti Gianluca e Franco Franzosi, plurimedagliati agli europei e ai mondiali, nella divisione juniores.

"Anche le arti marziali possono essere un’attività di intrattenimento in un contesto turistico", ha detto Martino che ha simulato un combattimento con l’onorevole Frassinetti. "Ci tenevo a incontrare studenti, insegnanti e dirigenza di questa scuola sul territorio che mi ha eletto – ha detto la parlamentare – per avere un feedback della scuola e dei suoi bisogni. La formazione professionale offre una qualifica importante, volano per trovare lavoro una volta completato il percorso scolastico".

La dirigente dell’istituto alberghiero Renata Cumino ha sottolineato la difficoltà più urgente, ovvero agevolare la parte pratica della prova di maturità di cucina. Secondo la normativa, non può avvenire lo stesso giorno dello scritto: "Così rischiamo di non poterla svolgere, perché la burocrazia si scontra con la logistica". Frassinetti ha incontrato anche una delegazione dei 12 studenti stranieri di nuovo ingresso, su un totale di 240 stranieri.

C.B.