La ricetta dell’assessore Moccia "I vigili di quartiere aumenteranno"

di Dario Crippa

Ha vinto il concorso per entrare in Magistratura (8° classificato in tutta Italia) il 12 novembre 1981, il suo primo incarico lo vide assegnare proprio a Monza l’8 aprile 1983. Lo chiamavano il Pretore di ferro, nomignolo “guadagnato” per le sue inchieste nel settore dell’edilizia.

Ambrogio Moccia, 72 anni, vanta una lunga esperienza in Magistratura anche sul territorio di Monza, interrotta (trsferito a Milano), su sua stessa richiesta ("anche se la la Legge mi avrebbe consentito di continuare") soltanto quando era entrato in politica sul finire degli anni Novanta. Dal 2021 in pensione, da un anno è l’assessore alla Sicurezza della Giunta Pilotto.

Come è andato il primo anno?

"Ho cercato di continuare a svolgere un incarico al servizio della legalità sostanziale e non formale cercando di trasmettere la mia esperienza da magistrato. Non solo sotto il profilo repressivo, ma anche dell’educazione civica".

I sequestri di droga, caratteristica del suo predecessore di centrodestra, sono calati?

"Per nulla, sono assolutamente in linea anche se meno reclamizzati. A carico di ignoti ma non solo: le denunce e gli arresti, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, sono cresciuti.

Il contrasto allo spaccio ad esempio ha visto impegnati i nostri agenti in collaborazione con la Questura nella bonifica della zona degli Artigianelli: una sinergia produttiva".

Approccio meno muscolare, su cosa ha puntato di più?

"Sui vigili di quartiere".

Qualcuno (dice) non li vede...

"Abbiamo riscontro invece di quanto sia apprezzato questo servizio proprio dal fatto che ci viene continuamente chiesto di aumentarlo. Attualmente ci sono 10 agenti dedicati, abbiamo diviso la città in macro-aeree di quartiere corrispondenti alle vecchie Circoscrizioni, Contiamo di aumentare il servizio del 50%".

Rifiuta l’approccio da sceriffo...

"Mi ritengo più che altro un risolutore di problemi, non un castigamatti dei cattivi".

Ha mantenuto il Nost, i super-vigili del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica…

"Ma invece che ‘Tattica’ ha sostituito il termine con ’Territorio?: non mi piaceva una terminologia troppo militare, serviva un nucleo di pronto intervento e quello c’è".

Pure Narco e Boss, i due cani antidroga.

"Sono apprezzati, il mio predecessore Federico Arena lavorava con entusiasmo".

Eppure la sua concezione della polizia locale è diversa.

"Non siamo la squadra anti-narcotici, preferisco continuare il dialogo con i cittadini, apprezzo molto i gruppi di controllo di vicinato: dimostrano grande senso civico e coraggio".

Quali sono le zone più critiche?

"C’è una mappatura e posso dire che su dieci problemi, ne abbiamo risolti almeno sei o sette

La zona degli Artigianelli, piazza Garibaldi, il servizio dei vigili di quartiere che da anni era inserito in quelle le campagne elettorali ma non veniva mai attivato, piazza Indipendenza sono tutti punti che sono notevolmente migliorati... Certo, non tutto è risolto, resta un fronte aperto ad esempio in punti come la stazione e corso Milano, ma il centro sociale Boccaccio in via Timavo non c’è più…".

Ci è voluta una tempesta e le coperture di eternit per sloggiare i suoi occupanti…

"È stata colta la palla al balzo? Dietro c’è un lungo lavoro di ascolto dei residenti di via Timavo: ci sono sacrosanti diritti che andavano tutelati".

Lo spaccio è sempre un guaio.

"Purtroppo c’è un problema di consumatori che non si risolve facilmente, i pusher stanno sicuramente cercando un nuovo punto in cui stabilirsi dopo le ultime bonifiche".

A Monza arriveranno i militari.

"La sicurezza è un valore trasversale, siamo soddisfatti che l’arrivo dei militari possa contribuire ad aumentare la sicurezza percepita e sia un deterrente".